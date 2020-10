O agenție guvernamentală americană a plătit 114 milioane de dolari unui informator anonim

Cineva tocmai a primit 114 milioane de dolari pentru o singură zi, fără a juca la loterie sau fără a păși într-un cazinou. Securities and Exchange Commission (SEC) își protejează cu ferocitate informatorii, ceea ce înseamnă că nu vom ști niciodată cine a primit premiul-record sau ce fraudă a scos la lumină.





Premiul uluitor a fost acordat unei persoane care a șoptit guvernului despre o neregulă și a oferit o asistență „extraordinară” în investigație. Este o sumă care dublează recordul anterior, stabilit cu doar patru luni în urmă.„Sper că acest record îi va încuraja și pe alții să dea informații despre violări ale regulilor în tranzacții mobiliare”, spune Jane Norberg, șefa biroului de specialitate de la SEC (temuta comisie americană pentru valori mobiliare), într-un interviu exclusiv pentru CNN Recompensa record ar trebui să servească și ca puternic semnal de alarmă pentru America corporatistă.În acest caz, informatorul a sesizat inițial neregula pe plan intern, dar fără rezultat. După aceea a trimis informația către SEC.„Lecția serioasă după acest premiu este că firmele ar trebui să ia în serios rapoartele informatorilor”, spune Norberg. „Deoarece este probabil că SEC are deja informația sau o va avea curând. Și-i vom da urmare”. Cu alte cuvinte: băieților răi, aveți grijă!Calea aleasă de informator – raportare internă fără succes urmată de apel la autorități – este obișnuită, spune Norberg. „Oamenii devin frustrați. Sunt dezamăgiți și de aceea vin la SEC. Informatorii sunt adesea angajați care nu suportă să vadă nereguli practicate de companie”.Practicile dubioase care au fost dezvăluite la SEC de informatori includ totul, de la scheme Ponzi și tranzacții pe bază de informații confidențiale până la manipularea piețelor și corupție.„Ponturile de la informatori au un impact uriaș în programul de impunere a regulilor, întorc cursul jocului”, spune Norberg. Iar protecția lor este esențială. „Este incredibil de serioasă”, afirmă Norberg despre confidențialitate. „Oamenii trebuie să se simtă confortabil când vin la noi”.SEC a comunicat că recompensa a inclus 52 de milioane legate de caz, plus 62 de milioane din acțiunile corelate ale altei agenții care nu a fost precizată. Și, a mai spus SEC, informatorul a îndurat „dificultăți personale și profesionale”.Stephen Kohn, președintele de la National Whistblowers Center, s-a bucurat pentru premiul de 114 milioane. „Este genul de recompensă care schimbă culturi”, a spus Kohn, avocat pentru informatori la Kohn, Kohn & Colapinto. „Îi stimulează pe oameni să ia poziție și descurajează nereguli. Este foarte serios pentru oameni care se gândesc să se angajeze în fraude. Își dau seama că e o mare probabilitate să fie dați de gol”.În ultima vreme a devenit extrem de profitabil să fii informator.SEC a acordat în anul fiscal încheiat în septembrie 39 de premii individuale pentru informatori, totalizând 175 de milioane. Este mai mult decât în fiecare an de când a fost înființat biroul pentru informatori în 2011. Iar SEC a primit anul trecut un număr-record de ponturi privind potențiale nereguli. (International Revenue Service, fiscul american, are propriul birou pentru informatori și porpriile recompense).„Când am început, eram chiar un mic birou. La vremea aceea ne întrebam dacă va avea succes”, spune Norberg, care a fost prim-adjunct al șefului de birou. „Apoi au început să vină ponturile. Și am tot crescut”.De la prima plată în 2012, SEC a recompensat cu 676 de milioane un număr de 108 persoane. Recompensele sunt plătite dintr-un fond finanțat integral din amenzile colectate de SEC, nu din banii contribuabililor. Norber spune că anul-record a fost făcut posibil prin eforturile de eficientizare a modului în care SEC înmânează premiile.Programul pentru informatori contribuie la dezvăluirea de activități ascunse bazându-se pe stimulente financiare pentru angajați sau investitori care altfel și-ar ține gura. Premiile merg de la 10% la 30% din amenzile date de SEC în acțiuni rezultate din ponturile informatorilor. Noile reguli spun că premiile de 5 milioane sau mai puțin – care sunt majoritatea – beneficiază de cota maximă de 30%.„Și banii sunt o motivație”, spune Norberg. „Pot determina pe cineva care este nehotărât să raporteze problemele. Sunt greutăți reale, personale și profesionale, pe care oamenii le pot îndura. Banii ajută, sper”.Uneori intervine și răzbunarea.„Am văzut informatori care au relații personale cu răufăcătorul și dau rapoarte despre el când se strică relația”, povestește Norberg.Într-o vreme în care cele mai multe agenții profesionale guvernamentale sunt politizate, programul pentru informatori a supraviețuit după nenumărate eforturi de a fi sugrumat - și a făcut-o cu sprijin bipartizan datorat succesului în prinderea delincvenților.Este o schimbare majoră, având în vedere că programul s-a născut din Dodd-Frank, controversata reformă a Wall Street legiferată în 2010 în ciuda opoziției înverșunate a republicanilor și a sistemului bancar. Criticii spuneau că programul pentru informatori îi va descuraja pe angajați să raporteze pe plan intern neregulile.În aproape un deceniu, ponturile la SEC ale informatorilor au dus la penalități de peste 2 miliarde de dolari și la 500 de milioane returnate investitorilor prejudiciați.„Îmbunătățirea programului a fost o prioritate pentru mine de când am venit la Comisie” în 2017, a spus președintele SEC, Jay Clayton, pentru CNN Business. „Adăugând eficiență și transparență programului, am dat în ultimii trei ani mai multe recompense în bani decât în oricare perioadă din istoria programului”.Susținătorii programului au răsufla ușurați luna trecută, când SEC a respins o propunere de limitare a celor mai mari premii pentru informatori. După o luptă de doi ani, propunerea – care ar fi redus primele pentru amenzi de peste 100 de milioane – a fost unanim retrasă în fața opoziției susținătorilor programului.„A fost o mare victorie pentru supraveghere și răspundere”, a spus Kohn, care s-a întâlnit cu președintele Clayton și alți oficiali pentru a-i convinge să retragă propunerea. „Toate programele pentru informatori devin bipartizane. De ce? Pentru că funcționează”.Luna trecută, SEC a impus o nouă regulă care permite agenției să blocheze un aplicant care abuzează de proces trimițând trei cereri de recompensă nefondate.„Am avut oameni care au tratat programul ca pe un fel de loterie”, afirmă Norberg. „Este frustrant pentru mine, care știu ce sacrificii reale au făcut informatorii adevărați”.Dar există un aspect care este chiar ca la un câștig la loterie: premiile informatorilor sunt impozabile la nivel federal și statal, taxele ajungând la 50% pentru cele mai mari. Iar avocații care-i reprezintă pe informatori trebuie și ei să plătească taxe pe onorariile lor.