Fostul CEO al Google numește rețelele sociale „amplificatoare pentru idioți”

Schmidt, care a părăsit consiliul de la Alphabet Inc., grupul-mamă al luiGoogle în 2019 dar este în continuare unul din cei mai mari acționari, apreciază că procesul antitrust inițiat de guvernul american săptămâna trecută împotriva companiei este „nepotrivit”, dar că mai multe reglementări ar fi în general necesare pentru rețelele sociale.„Contextul în care rețelele sociale servesc ca amplificatoare pentru idioți sau oameni nebuni nu este ceea ce am intenționat”, a afirmat Schmidt într-o conferință virtuală găzduită de Wall Street Journal. „Dacă industria nu va acționa grupat într-un mod cu adevărat inteligent, vor veni reglementări”.YouTube, deținut de Google, a încercat să reducă răspândirea dezinformărilor și a minciunilor despre Covid-19 și politicile SUA în acest an, cu rezultate amestecate. Facebook și Twitter au fost și ele în centrul criticilor în ultimii ani pentru a fi permis răspândirea online a mesajelor rasiste și discriminatorii.Schmidt a mai argumentat că puternicul motor de căutare al lui Google – ținta procesului antitrust al Departamentului Justiție al SUA – continuă să aibă succes pentru că oamenii îl aleg în defavoarea concurenților, nu pentru că își utilizează mărimea pentru a-i bloca pe rivalii mai mici. „Aș fi prudent cu aceste argumente privind poziția dominantă. Cota de piață a lui Google nu este 100%”. ( Bloomberg