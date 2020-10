VIDEO Noi proteste în Belarus: Numeroși angajați ai fabricilor de stat au intrat în grevă, studenții au ieșit în stradă

Nationwide industrial action started today in Belarus. https://t.co/G3HTTzHkdn — V. Cheianov, Esq. (@cheianov) October 26, 2020

Noul val de greve a fost declanșat după ce președintele Alexandr Lukașenko a sfidat un ultimatum de a pleca de la putere până duminică la miezul nopții, provocându-i pe contestatarii săi să își pună în aplicare planul de a paraliza la țara la aproape trei luni de la izbucnirea protestelor masive în această țară.Grevele ar putea însemna începutul unei noi faze a crizei din Belarus, testând dacă opoziția are susținerea necesară pentru a opri producția în fabricile de stat din țara de 9,5 milioane de locuitori. Anterior, opoziția a reușit declanșarea unor greve la unele din companiile de stat dar acestea nu au avut susținere la nivel național.Presa locală relatează că grupuri de muncitori au intrat în grevă la numeroase întreprinderi de stat însă purtătorul de cuvânt al guvernului a afirmat că toate companiile industrale majore ale țării operează în mod normal.Ofițeri ai forțelor de securitate îmbrăcați în civil au fost văzuți în fața Fabricii de Tractoare din Minsk și a Fabricii de Automobile din capitala Belarusului, un martor relatând că aceștia au arestat cel puțin o persoană.Sute de studenți au părăsit cursurile mai multor universități din Minsk, ieșind pe stradă pentru a protesta și a-i cere din nou lui Lukașenko să plece de la putere, mașinile aflate în trecere începând să claxoneze în semn de solidaritate.Ofițeri îmbrăcați în negru și cu cagule pe față au ieșit din dube pe una dintre străzi și au efectuat arestări, potrivit site-ului tot.by.Lidera opoziției Svetlana Tihanovskaia i-a îndemnat pe bieloruși să blocheze drumurile, să oprească producția la locurile de muncă, să nu mai folosească magazinele și serviciile oferite de stat și să își retragă toți banii din conturile bancare.„Regimul a arătat din nou bielorușilor că singurul lucru de care este capabil este forța”, a afirmat Tihanovskaia într-un comunicat, adăugând că „din acest motiv mâine, 26 octombrie, va începe o grevă națională”.Dacă grevele vor reuși să paralizeze țara acesta va fi un nou test al susținerii Kremlinului pentru Lukașenko. Moscova a acordat Belarusului un împrumut în valoare de 1,5 miliarde de euro de la declanșarea crizei și a intensificat cooperarea în domeniul securității cu Minskul.Rusia a trimis inclusiv jurnaliști să ajute televiziunea de stat din Belarus după ce numeroși jurnaliști și-au dat demisia în semn de protest față de regim.Lukașenko, în vârstă de 66 de ani, se află la putere din 1994, rezultatele alegerilor prezidențiale din 9 august creditându-l cu 80% din voturile exprimate. Acesta respinge acuzațiile țărilor occidentale și a opoziției privind fraudarea masivă a scrutinului.În jur de 15.000 de persoane au fost arestate de la izbucnirea protestelor și aproape toți liderii opoziției au fost reținuți sau au fugit din țară.