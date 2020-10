Locuitorii orășelului canadian „Azbest” au votat pentru schimbarea denumirii localității / Nu a câștigat „Jeffrey”

Istoria orășelului de 6.700 de locuitori din provincia Quebec este strâns legată de mina de azbest „Jeffrey” (una din propunerile pentru noul nume) care a funcționat până în 2012.Reprezentanții orașului au declarat că doresc să schimbe denumirea sa în principal din motive economice.„Cuvântul 'azbest' din nefericire nu are o conotație pozitivă, în special în cercurile anglofone, și constituie o piedică în calea dorinței orașului de a dezvolta relații economice în străinătate”, a explicat primăria în 2019 când a anunțat demararea unui referendum pentru schimbarea numelului.Toți rezidenții cu vârsta de peste 14 ani împliniți au putut vota în cadrul referendumului care a durat patru zile și s-a încheiat duminică, 51,5% din locuitorii care și-au exprimat votul alegând „Val-des-Sources” pentru noua denumire a orașului, o referință la locația acestuia la confluența a trei lacuri.„Nu doar că municipalitatea noastră își schimbă numele, dar am făcut-o într-un mod unic”, a afirmat primarul Hugues Grimard, catalogând referendumul ca „un moment istoric”.Votul s-a desfășurat similar cu sistemul Eurovision, rezidenții putând opta în ordine pentru una din cele șase propuneri finaliste: Val-des-Sources, Azur-des-Cantons, Jeffrey-sur-le-Lac, Larochelle, Phoenix and Trois-Lacs.Decizia de schimbare a numelui nu a fost lipsită de controverse în orășelul de aproape 7.000 de locuitori, o parte din aceștia simțându-se atașați de industria care odată le-a asigurat traiul.Postarea pe Facebook prin care erau anunțate denumirile finaliste a atras mai multe comentarii critice, în special la adresa opțiunii „Jeffrey-sur-le-Lac”.„Am un mesaj pentru prietenii mei din Azbest”, a scris o persoană în franceză: „orice nume, dar absolut nu Jeffrey”.„Dacă înlocuim Azbest cu Jeffrey!!”, a scris un alt utilizator exasperat în timp ce o a treia persoană a subliniat că alegerea Jeffrey, numele proprietarului minei de azbest, ar însemna că localitatea nu ar lăsa în urma asocierea cu substanța cancerigenă. Și în plus, Jeffrey este un nume englez”.Primarul orașului a anunțat că speră ca noul nume să fie aprobat până în luna decembrie de autoritățile competente.