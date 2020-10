După „zborurile către nicăieri”, o companie aeriană oferă acum „vacanțe misterioase”

Air New Zeeland va relansa programul „Mystery Breaks” în cadrul căruia călătorii plătesc o sumă fixă pentru a rezerva un întreg pachet de vacanță prin intermediul companiei aeriene, fiind de acord să nu afle destinația până cu două zile înainte de plecare.Pachetele vor avea un preț începând de la 599 de dolari australieni (422 de dolari americani) și vor fi împărțite în trei categorii: Great, Deluxe și Luxury.Turiștii vor selecta data de plecare și întoarcere și vor putea preciza un loc în care doresc să călătorească. Compania aeriană are curse către 20 de destinații din Noua Zeelandă iar cazările vor fi făcute la un hotel partener al Air New Zeeland.Noua Zeelandă a reușit cu succes să controleze pandemia de COVID-19 din interiorul granițelor sale dar rezidenții nu pot călători în afara țării, excepție făcând câteva state din Australia unde se pot deplasa fara a intra în carantină sau trece prin alte măsuri de securitate la întoarcere.Potrivit ministerului neozeelandez al sănătății, această țara a înregistrat 1.531 de infecții confirmate cu coronavirusul și 25 de decese cauzate de COVID-19. Restricțiile pentru combaterea pandemiei au fost ridicate în luna iunie iar în prezent nu există restricții privind deplasările interne.Anunțul Air New Zeeland vine pe fondul eforturilor de a ajuta sectorul turistic și încuraja localnicii să călătorească în interiorul țării întrucât granițele rămân închise pentru aproape toți străinii.