Coronavirus, care coronavirus ? După carantina din martie, India revine masiv la muncă: „Oamenii au de ales între a muri de foame și riscul de a se infecta”

Alegere corneliană



India, a doua cea mai populată țară din lume, cu 1,3 miliarde de locuitori, are totuși peste 7,5 milioane de cazuri de contaminare, bilanțul național cel mai grav după Statele Unite. Dar, după carantina strictă din martie care a lăsat milioane de oameni pradă foametei, guvernul, ca și locuitorii, a decis că viața trebuie să continue.Sonali Dange, cu un soț șomer, două fete și o soacră în vârstă de întreținut, s-a infectat cu noul coronavirus și a fost internată, cu mari probleme de sănătate. Dar economiile s-au topit rapid în perioada carantinei și și-a reluat munca într-o uzină din Bombay pentru 25.000 de rupii (290 euro) pe lună."Acum, că sunt vindecată, nu-mi mai e frică de boală", spune femeia de 29 de ani, în uzina Nobel Hygiene care produce scutece de unică folosință în Sinnar, în apropiere de Bombay (Maharashtra, vest) și unde temperatura angajaților este supravegheată zilnic.Pandemia a făcut mai puține victime în India (circa 115.000 decese) decât în SUA, care are un număr aproape dublu de decese la o populație de patru ori mai mică.Dar ravagiile economice sunt mult mai grave. Fondul Monetar Internațional mizează pe un recul de 10,3% al produsului intern brut în 2020-2021, cea mai puternică scădere în cadrul principalelor țări emergente și cea mai gravă de la independență, în 1947.La Varanasi, în nord, Sanchit (prenume modificat), 12 ani, a fost nevoit să renunțe la școală pentru a recupera sari, haine tradiționale indiene, în apropiere de crematoriile de pe malul fluviului Gange. "În zilele bune, câștig circa 50 de rupii (58 de eurocenți)", spune copilul.Anunțul precipitat privind carantina din martie a lăsat fără venituri milioane de oameni care lucrau în economia gri.Nimeni nu mai vrea să trăiască asta, mărturisește Gargi Mukherjee, 42 de ani, care face livrări în New Market din Calcutta, printre clienți care adeseori nu poartă mască, înainte de sezonul sărbătorilor hinduse care începe în 22 octombrie cu Durga Puja, urmată de Dussehra și Diwali (14 noiembrie)."Oamenii trebuie să iasă și să muncească pentru a supraviețui", spune ea, "dacă nu câștigăm nimic, nu ne putem hrăni familia".Iar sărbătorile sunt așteptate cu nerăbdare. "Desigur, trebuie să ne temem de corona. Dar ce pot face eu? Nu pot rata Durga Puja", afirmă Tiyas Bhattacharya Das, 25 de ani, casnică."Durga Puja nu are loc decât o dată pe an, nu ne putem lipsi de bucuria cumpărăturilor", adaugă ea. Experții avertizează însă asupra riscului de creștere a infectărilor în piețele aglomerate care oferă reduceri de prețuri pe care toată lumea vrea să pună mâna."Oamenii au de ales între a muri de foame și riscul de a lua virusul care poate, sau nu, să-i ucidă", explică Sunil Kumar Sinha, economist șef la agenția India Ratings and Research din Bombay. O alegere corneliană.Rata de mortalitate relativ redusă i-a surprins pe cei care se temeau că vor vedea cadavre pe străzile Indiei, având în vedere condițiile proaste din sistemul sanitar. Iar guvernul nu pare înclinat spre o nouă carantină.Cu toate acestea, virusul nu trebuie lăsat să scape de sub control, avertizează profesorul Bhrahmar Mukherjee, epidemiolog la Universitatea Michigan din Statele Unite. "Pentru a putea redeschide, trebuie intensificate măsurile de sănătate publică", dacă nu, "ridicând cu totul piciorul de pe frână, virusul va accelera".În opinia sa, "India a trecut direct de la pesimismul negru la negare".Indian Medical Association - principala organizație reprezentativă a medicilor indieni - a denunțat în septembrie "indiferența" guvernului față de sacrificiul personalului medical: "Se pare că ne putem lipsi de ei".În Calcutta, librarul Prem Prakash, 67 de ani, filosofează. "Unele lucruri trebuie lăsate la voia sorții", crede el. "Să îți fie prea mult frică de moarte nu este o soluție".