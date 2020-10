​Miliardarii chinezi nu au fost niciodată atât de bogați

Prima țară atinsă de noul coronavirus, China afirmă că practic a eradicat epidemia pe teritoriul său, unde sunt anunțate zilnic doar câteva noi cazuri de contaminare.Iar carantinele drastice impuse pentru a eradica virusul s-au dovedit foarte profitabile pentru giganții digitali, în momentul în care milioane de chinezi preferau să nu iasă din case, de teama de a fi infectați.Dacă "primele două luni de epidemie au aneantizat cantități enorme de bogăție (...) noua economie, susținută de digital, a atins din iunie nivele inedite", arată clasamentul anual al societății de consultanță Hurun.Wang Xing, fondatorul companiei de livrări de mâncare Meituan, și-a multiplicat de patru ori averea în acest an, ajungând al 13-lea cel mai bogat om din China.Richard Liu, patronul gigantului e-commerce JD.com, și-a dublat averea, care este cifrată acum la 23,5 miliarde dolari (19,9 miliarde euro). Se situează acum pe locul 16 în acest clasament.Și sănătatea a fost un sector esențial: Jiang Rensheng, fondatorul producătorului de vaccinuri Zhifei, și-a triplat averea, la 19,9 miliarde dolari, urcând pe locul 20.Rezultatul - în acest an, în China s-a creat "mai multă bogăție decât în precedenții cinci ani", în ciuda epidemiei, afirmă Hurun, care își bazează analiza pe clasamentul primelor 500 de averi din țară.Emblematicul Jack Ma, pionier al e-commerce cu platforma sa Alibaba, este în continuare cel mai bogat om din China, cu 58,8 miliarde dolari. El este urmat de Pony Ma, patronul Tencent, gigant IT care are în portofoliul populara aplicație WeChat (57,4 miliarde dolari).Pe locul trei se situează Zhong Shanshan, discretul patron al Nongfu Spring, un gigant al apei îmbuteliate, cu o avere evaluată la 53,7 miliarde dolari.Gigantul asiatic are mai mulți miliardari decât Statele Unite. În acest an, gigantul asiatic are cu 257 de miliardari mai mulți decât anul trecut, potrivit Hurun, care număra la sfârșitul lui august 878 de miliardari în China continentală (fără Hong Kong și Macao).