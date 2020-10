Xinjiang: Mii de copii rămași orfani, experții vorbesc de o strategie sistematică de separare a familiilor

Războiul pentru inimi și minți

Documente întocmite de oficiali din sudul Xinjiang și analizate de cercetătorul Adrian Zenz, un antropolog german cunoscut pentru studiile sale despre lagărele de reeducare din Xinjiang, arată că în 2018 peste 9.500 de copii uiguri din comitatul Yarkand au fost clasificați ca având unul sau ambii părinți reținuți.Dosarele fac parte dintr-o serie de documente descărcate în vara lui 2019 din rețele online folosite de oficiali locali. Acestea arată că toți acești copii au avut cel puțin un părinte în închisoare, centre de detenție sau de „reeducare”.Niciun copil han, etnia majoritară în China, nu se afla pe listă.„Strategia Beijingului de a subjuga minoritățile din Xinjiang se mută de la încarcerare la alte mecanisme de control social pe termen lung. În prima linie a acestui efort se află câștigarea inimilor și minților următoarei generații”, declară profesorul Zenz.Se crede că autoritățile chineze au încarcerat peste un milion de etnici uiguri și alte minorități musulmane în lagăre de muncă pe care Beijingul le numește „centre de reeducare” în regiunea Xinjiang din nord-vestul țării. Autoritățile chineze afirmă că măsurile fac parte din eforturile de eliminare a sărăciei și combatere a corupției.Copiii sunt adesea plasați în orfelinate de stat sau școli cu internate unde elevii sunt atent monitorizați și aproape toate cursurile și interacțiunile trebuie să aibă loc în limba mandarină în loc de uigura maternă.Potrivit cercetărilor profesorului Zenz, 880.500 de copii - incluzându-i și pe cei ai căror părinți sunt absenți din alte motive - trăiau în internate în 2019, o creștere de 76% comparativ cu 2017, anul în care China și-a extins sistemul de lagăre de concentrare.Impactul detențiilor asupra copiilor și structurilor familiale este unul din aspectele mai puțin analizate ale politicilor implementate de China în Xinjiang, tot mai aspru criticate în Occident. Relatările martorilor care au fugit din China indică înspre ceea ce experții descriu ca fiind o politică sistematică de separare a familiilor.Dacă datele din comitatul Yarkand sunt extrapolate la întreaga regiune, până la 250.000 de copii uiguri sub vârsta de 15 ani ar putea avea unul sau ambii părinți încarcerați, potrivit The Economist , prima publicație care a prezentat cercetările lui Zenz.Alte dosare obținute și analizate de Zenz oferă informații cu privire la copiii din orfelinate.O listă care enumeră 85 de copii cu ambii părinți încarcerați include un copil de un an care a fost dus într-un orfelinat din Yarkand. Într-o altă familie, un băiat în vârstă de trei ani și o fetiță în vârstă de șapte, au rămas orfani fiindcă ambii părinți au fost trimiși într-un „centru de reeducare”.În ultimii ani cheltuielile cu educația le-au depășit pe cele cu securitatea în Xinjiang pe măsură ce școlile au intrat în prim-planul eforturilor autorităților de a eradica posibilitatea disidenței. Școlile sunt adesea dotate cu sisteme defensive împotriva intrușilor, sisteme de supraveghere completă, garduri electrice și sisteme de patrulare computerizate.În pofida criticilor tot mai numeroase privind abuzurile din Xinjiang, autoritățile chineze par să își fi intensificat strategia de reprimare, noi rapoarte privind munca forțată și sterilizarea forțată a femeilor uigure ieșind la suprafață.Președintele chinez Xi Jinping a declarat într-un discurs susținut luna trecută că strategia de guvernare a regiunii este „absolut corectă”.După apariția raportului lui Zenz purtătorul de cuvânt al ministerului de externe chinez, Zhao Lijian, a afirmat despre cercetătorul german că este „un notoriu mercenar” al guvernului american.„Am spus de nenumărate ori că problema din Xinjiang nu este despre drepturile omului, etnie și religie, ci o problemă de combatere a violenței, terorismului și separatismului”, a declarat Lijian în cadrul unei conferințe de presă.„Așa-numita reprimare a musulmanilor și alte crime împotriva umanității sunt un subiect senzaționalist inventat de forțele anti-China cu scopul de a reprima China”, a adăugat acesta.