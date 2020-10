Americanii bogaţi se grăbesc să îşi schimbe planurile de administrare a averilor, îngrijoraţi că Biden va mări taxele pe moşteniri dacă va ajunge preşedinte

Americanii bogaţi se grăbesc să îşi schimbe planurile referitoare la administrarea averilor până la sfârşitul acestui an, îngrijoraţi că Biden va câştiga alegerile şi va mări taxele pe moşteniri, potrivit consultanţilor financiari citaţi de Reuters și preluați de news.ro. Cea mai mare îngrijorare este că administraţia de la Casa Albă şi Congresul vor fi măturate de ”un val albastru” adus de victoriile democraţiilor, care i-ar acorda lui Biden puterea de a propune şi adopta un plan amplu de reforme fiscale.Bogaţii sunt îngrijoraţi în mod special că o excepţie care le permite să lase moştenire până la 11,58 de milioane de dolari fără să taxe pe active sau pe cadouri ar putea fi desfiinţată înainte de termenul de expirare al acesteia, în 2025.Democraţii vor să mărească taxele pe moşteniri la ”norma istorică”, potrivit platformei partidului. Asta ar însemna reducerea excepţiei la 5,49 de milioane de dolari, nivelul existent atunci când preşedintele Trump a semnat reforma fiscală care include beneficii pentru companii şi americanii bogaţi, în 2017, au spus consultanţii.Nu este clar unde vor duce alegerile sau dacă va fi adoptată o reformă fiscală. Modificarea codului fiscal poate fi complexă şi consumatoare de timp. Dar Biden urcă în sondajele de opinie, iar persoanele bogate se grăbesc să înfiinţeze trusturi şi le revizuiesc pe cele existente înainte de sfârşitul anului, pentru a evita consecinţele fiscale în 2021.”Întrebarea de 11,58 milioane de dolari este: ‘Ce se va întâmpla cu excepţia pentru cadouri şi active’?”, a spus Toni Ann Kruse, un avocat imobiliar din New York care oferă consultanţă persoanelor cu venituri foarte mari. ”Nu ştim cine va câştiga alegerile sau cine va controla Camera sau Senatul şi toţi aceşti factori vor juca un rol în ceea ce s-ar putea întâmpla”.De asemenea, Biden ”ar readuce impozitul pe moşteniri la nivelurile din 2009” pentru a finanţa concediile pentru familie şi cele medicale plătite, potrivit site-ului său web.Planul său mai include majorarea impozitelor pe câştigurile de capital pe termen lung, care reprezintă profitul obţinut prin vânzarea de active a căror valoare s-au apreciat. Contribuabilii cu venituri de peste 1 milion de dolari ar plăti un impozit pe profit de 39,6%, în loc de abordarea actuală în trepte, care este de 20% pentru persoanele cu venituri de cel puţin 441.450 dolari.Purtătorul de cuvânt al campaniei Biden, Andrew Bates, a reiterat într-un comunicat intenţia candidatului de a modifica legislaţia fiscală într-un mod care să fie în beneficiul persoanelor mai puţin bogate."Joe Biden candidează pentru a reconstrui coloana vertebrală a acestei naţiuni - clasa de mijloc americană - asigurându-se că economia noastră recompensează munca şi nu doar bogăţia", a spus el.Creşterea cererilor de schimbare a planurilor de gestionare a averilor în perspectiva moştenirilor s-a intensificat în iunie, când Biden l-a devansat pe Trump în sondaje, au spus consultanţii. Mai multe firme au declarat că de atunci au fost copleşite de cereri şi se aşteaptă ca afacerile să crească mai mult spre sfârşitul anului.Fluxul de muncă legat de impozite este triplu comparativ cu nivelul obişnuit la Miller Samuel, o firmă de evaluare a averilor cu sediul în New York, a declarat directorul executiv Jonathan Miller.”Suntem inundaţi de cereri de evaluare a impozitului pe cadouri şi pe moşteniri”, a spus el.Philip Michaels, avocat în domeniul planificării averilor şi fiscale din New York, a adăugat că în ultimele câteva luni aproximativ 15 clienţi cu averi nete ridicate au solicitat revizuirea planurilor referitoare la moşteniri.Rockefeller Capital Management, o firmă de consultanţă financiară din New York, organizează evenimente virtuale pentru clienţi, în timp ce lucrează cu consilieri juridici şi fiscali pentru a analiza nuanţele unei posibile legislaţii, a declarat Joe Roberts, analist senior în domeniul averilor.Clienţii sunt îngrijoraţi de o ”îndepărtare rapidă şi drastică” de la actualul status quo, a spus Roberts.În acelaşi timp, unii clienţi sunt îngrijoraţi să nu ia decizii prea devreme. Acest lucru se datorează faptului că trusturile create pentru a beneficia de scutirile pe viaţă nu sunt uşor de schimbat.”Costă foarte mulţi bani. ”Oamenii se întreabă: Chiar vreau să dau asta?”, a spus avocatul John Olivieri, planificator al gestionării activelor în vederea moştenirilor din Indianapolis.