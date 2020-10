Mister în Scoția: o navă-spion fără echipaj a eșuat pe o insulă din apropierea bazei submarinelor nucleare britanice

Garda de coastă locală n-a reușit până acum să afle cine este proprietarul, dar configurația navei sugerează că se afla într-o misiune secretă.Nava a fost identificată ca fiind un Wave Glider, model fabricat de compania americană Liquid Robotics, care este capabilă să navigheze mii de mile și este utilizată atât de US Navy și Britainʼs Royal Navy, cât și de alte agenții guvernamentale și cercetători științifici.Contactat de Forbes, ministerul britanic al apărării a fost inițial nesigur, dar în cele din urmă a emis o declarație. „Nava nu este a noastră”, a spus un purtător de cuvânt.Ministerul nu a putut răspunde nici dacă vasul eșuat ar aparține lui US Navy. US Navy și producătorul Liquid Robotics nu au răspuns la solicitarea de informații.Cealaltă posibilitate este că nava ar fi o ambarcațiune științifică. Aceasta este improbabilă din cauza configurației neobișnuite a antenelor. Cefas (Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science), care a utilizat anterior un Wave Glider pentru a monitoriza rezervele de pește din Marea Nordului, a confirmat că nu este al lor. Un Wave Glider păstrează permanent legătura cu operatorul său prin satelit, așa că se știe mereu unde se află. Vehiculul costă spre 250.000 de dolari, iar senzorii pot adăga mult la preț, așa că un operator comercial sau științific l-ar recupera în mod normal cât mai repede.Unele caracteristici neobișnuite ale acestui Wave Glider sugerează mai degrabă o misiune militară, nu științifică. Una este culoarea cenușie în locul celei galben deschis obișnuite, cu niciun fanion care să-l facă ușor de observat. Nu există lumini de navigație, care sunt obligatorii pe timp de noapte în conformitate cu legile britanice, nici un reflector radar. Fără aceste accesorii vasul care este plat la suprafața apei este foarte dificil de localizat. Aceasta îl face un pericol pentru navigație, deși în aproape orice coliziune micul vas fără echipaj ar fi cel care ar suferi. Aceasta ar putea explica de ce una din antene este ruptă și cum a sfârșit prin a eșua la un țărm. Întrebarea este totuși de ce un asemenea vas ar naviga pe furiș.Acest Wave Glider nu are senzori deasupra apei, ca majoritatea navelor pentru cercetare ștințifică, ci doar antenă de comunicații. Toți senzorii sunt sub nivelul apei, ca la sonarul remorcat SHARC utilizat pentru detectarea și urmărirea submarinelor și prezentat în exercițiul britanic Unmanned Warrior în 2018.Identificarea proprietarului este în responsabilitatea lui Receiver of Wreck (Responsabil pentru Epave). Este o instituție guvernamentală cu o veche tradiție. Pe lângă identificarea proprietarului unei nave salvate și asigurarea că recuperatorii sunt recompensați, Receiver of Wreck este responsabilă pentru „Royal Fish” – balene, delfini și sturioni – considerați a fi proprietatea monarhiei după o lege datând din secolul al 14-lea.Epoca modernă, cu vase fără echipaj și imposibil de detectat, face lucrurile mai complicate decât odinioară, când era suficient să citești un nume pe bord și să scrii o misivă proprietarului. China acordă anual premii pescarilor care aduc ambarcațiuni fără echipaj găsite în apele teritoriale, care sunt considerate a fi „spioni străini”. Unele par a fi de fabricație americană și aflate în misiuni de colectare de informații. (Între timp, drone aeriene neidentificate bâzâie desupra instalațiilor nucleare americane).Poziția insulei Tiree este și ea semnificativă, aflându-se aproape de ruta principală a operațiunilor submarine britanice de la Faslane.Ca amănunt suplimentar, o sursă solicitată pentru informații despre pluta misterioasă a menționat ceea ce pare a fi un vas similar, în stare mult mai precară, care a eșuat pe o plajă la mai puțin de 100 de mile în largul Irlandei de Nord în septembrie 2019. Și aceea era cenușie și avea o punte goală, cu antene și alte atașamente rupte. A rămas nerevendicată, indicând că proprietarii nu au vrut să se facă cunoscuți.În acest moment, tot ce se poate spune este că aceste nave nu sunt ale armatei britanice, dar au operat în apele Regatului Unit și au încercat să rămână nedetectate pe când se aflau într-o zonă cu semnificație strategică considerabilă.Erau oare operate de o agenție americană, cu sau fără știința britanicilor? Sau erau operate de altcineva?