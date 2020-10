Aurul Venezuelei: Guvernul lui Maduro a câștigat la apel, cazul se va întoarce la Înalta Curte a Regatului Unit / La ce sumă se ridică rezervele depozitate la Bank of England

Întrucât Venezuela produce foarte puține în afară de petrol țara are nevoie de importuri de bunuri din străinătate pe care le poate plăti cu valută sau aur.





: guvernul condus de Maduro, care susține că are nevoie de aur pentru a combate efectele economice ale pandemiei de COVID-19, și facțiunea condusă de Juan Guaidó care s-a proclamat președinte al Venezuelei anul trecut și a fost recunoscut de peste 50 de țări printre care și Regatul Unit.

Bank of England a argumentat că se află în mijlocul unei dispute între două tabere diferite care afirmă că au dreptul de control asupra rezervelor de aur ale țării : guvernul condus de Maduro, care susține că are nevoie de aur pentru a combate efectele economice ale pandemiei de COVID-19, și facțiunea condusă de Juan Guaidó care s-a proclamat președinte al Venezuelei anul trecut și a fost recunoscut de peste 50 de țări printre care și Regatul Unit.

Decizia curții de apel reprezintă o victorie pentru Nicolás Maduro, reales președinte pentru un al doilea mandat în 2018 în cadrul unui scrutin respins de opoziție și comunitatea internațională ca fiind fraudat.În centrul bătăliei legale din instanțele britanice se află întrebarea cu privire la persoana care are dreptul de a decide asupra rezervelor de aur ale Venezuelei depozitate la Bank of England, acestea având o valoare estimată la 1 miliard de dolari (aproximativ 773 de milioane de euro).Judecătorul Stephen Males de la curtea de apel britanică a întors o decizie din luna iulie a Înaltei Curți care hotărâse că Regatul Unit „l-a recunoscut fără echivoc pe liderul opoziției Juan Guaidó drept președinte” Judecătorii Înaltei Curți au hotărât că „nu există loc pentru recunoașterea domnului Guaidó drept președinte de jure și a domnului Maduro ca președinte de facto”, însemnând că, indiferent dacă Maduro rămâne în palatul prezidențial de la Caracas, guvernul Regatului Unit a decis să îl recunoască pe Juan Guaidó ca președinte al țării.Însă judecătorul Males a decis că recunoașterea de către Regatul Unit a lui Guaidó drept președinte ale Venezuelei „este ambiguă sau în orice caz mai puțin decât echivocă”.Executivul condus de Nicolás Maduro a acționat în instanță Bank of England mai devreme în cursul acestui an pentru a o forța să îi pună la dispoziție lingouri în valoare de 1 miliard de dolari depozitate în seifurile băncii centrale a Regatului Unit.În pofida rezervelor de petrol masive ale Venezuelei, economia țării se află în cădere liberă de mai mulți ani din cauza gestionării proaste a resurselor și a corupției, situația fiind exacerbată de sancțiunile internaționale impuse asupra regimului de la Caracas.Juan Guaidó a cerut Bank of England să nu predea rezervele de aur ale Venezuelei executivului condus de Maduro, afirmând că acestea vor fi devalizate de un regim corupt care nu este recunoscut internațional.Bank of England a cerut Înalții Curți să arbitreze disputa prin a decide pe cine recunoaște oficial Regatul Unit drept președinte al Venezuelei. Înalta Curte a decis în favoarea lui Guaidó dar guvernul lui Maduro a făcut apel, având câștig de cauză.Cazul se va întoarce acum la Înalta Curte care va trebui să determine mai clar cine este în fruntea Venezuelei.