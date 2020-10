Indigestii fatale, gripa spaniolă și asasinate: Președinții americani care s-au îmbolnăvit grav sau și-au pierdut viața în timpul mandatului

Uite lista președinților Statelor Unite care s-au îmbolnăvit sever sau și-au pierdut viața în timpul mandatului.În anul 1790 primul președinte al SUA a contractat o gripă care a dus rapid la instalarea pneumoniei, punând în pericol soarta tinerei națiuni americane. Străzile din apropierea reședinței prezidențiale, atunci în New York (capitala SUA între 1785 și 1790) au fost acoperite cu fân pentru a amortiza zgomotele și permite liderului american să se odihnească.Washigton s-a vindecat însă un alt președinte al SUA, William Henry Harrison, nu a fost la fel de norocos. Acesta s-a îmbolnăvit de pneumonie în 1841 și a devenit primul președinte american care a murit în timpul mandatului, pierzându-și viața la doar 32 de zile după depunerea jurământului. Harrison a rămas până în ziua de astăzi președintele american cu cel mai scurt mandat.În 1893, la doar câteva luni după începerea celui de-al doilea mandat, președintele Grover Cleveland a participat la o operațiune demnă de filmele cu spioni pentru a-și ascunde cancerul bucal față de publicul larg.Liderul american s-a prefăcut că a mers într-o excursie de pescuit timp de patru zile când de fapt a fost operat pe un yaht care plutea în apropierea coastei orașului New York. Chirurgii au înlăturat țesutul cancerigen, cinci dinți și o parte a maxilarului.Cleveland a recurs la operația secretă pentru a nu cauza panică pe Wall Street mai ales fiindcă Statele Unite se aflau deja într-o criză economică gravă. A reușit să facă acest lucru ascunzând urmările operației sub mustața sa foarte mare.Înainte de Donald Trump, Woodrow Wilson a contractat la rândul său un virus letal care provoca o pandemie globală: gripa spaniolă. Președintele american a fost infectat la Paris în aprilie 1919 în timpul negocierilor privind Tratatul de la Versailles care a consfințit încheierea Primului Război Mondial.Wilson s-a îmbolnăvit grav, printre simptomele dezvoltate numărându-se tusea, febră, oboseală și confuzie mentală, potrivit notițelor doctorului său. Administrația sa a încercat să ascundă starea sănătății președintelui, afirmând că acesta s-ar fi îmbolnăvit din cauza volumului prea mare de muncă sau a vremii pariziene.Președintele Woodrow Wilson în timpul unei apariții publiceVizitatorii capitalei americane pot să facă turul Casei Peterson unde președintele Abraham Lincoln și-a pierdut viața după ce a fost împușcat în cap în Teatrul Ford de vizavi. În total patru președinți americani au fost asasinați în timpul mandatului, toți prin împușcare.James Garfield a fost împușcat în spate de două ori în 1881 și și-a pierdut viața două luni mai târziu din cauza unei infecții legate de răni.William McKinley a murit după ce a fost împușcat de un anarhist în 1901 în timp ce John F. Kennedy a fost asasinat în timpul unei vizite în orașul Dallas din Texas într-un caz care a generat ample teorii ale conspirației de atunci.Zachary Taylor a participat în 1850 la o ceremonie în cadrul căreia au fost depuse primele pietre pentru Monumentul Washington dedicat primului președinte american.Potrivit relatărilor contemporanilor acesta ar fi mâncat cireșe, mere și fructe de pădure după care a băut o cantitate mare de apă și lapte cu gheață. O oră mai târziu acesta a fost cuprins de crampe puternice, potrivit istoricului și biografului Holman Hamilton.Taylor a murit câteva zile mai târziu însă cauza exactă a morții nu a fost stabilită niciodată deși ipoteza otrăvirii a fost exclusă de oamenii de știință.Președintele Dwight Eisenhower a suferit un atac de cord în timpul unei întâlniri avute la Casa Albă în 1957, fostul comandant suprem al forțelor aliate din Europa în timpul celui de-al Doilea Război Mondial rămânând cu o afazie parțială în urma incidentului.Un atac de cord l-a ucis în 1923 pe cel de-al 29-lea președinte al Statelor Unite, Warren Harding, în timp ce o hemoragie cerebrală masivă a provocat moartea lui Franklin Delano Roosevelt în 1945.La câteva luni după ce s-a vindecat de gripa spaniolă Woodrow Wilson a suferit un atac cerebral care i-a provocat o paralizie parțială. Secretomania a fost din nou litera de lege iar Edith, soția lui Wilson, a preluat o parte a îndatoririlor acestuia în spatele culiselor, determinându-i pe unii istorici să o descrie drept „prima femeie președinte a SUA”.