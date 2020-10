​VIDEO Belarus: O nouă manifestaţie de amploare la Minsk. Poliţia a efectuat arestări şi a folosit un tun cu apă

Ca în fiecare duminică, autorităţile belaruse au desfăşurat în număr mare forţe de intervenţie şi vehicule blindate. De asemenea, autorităţile limitează accesul la internetul mobil şi reduc funcţionarea transportului în comun pentru a împiedica mobilizarea manifestanţilor.

More photos from today’s #protest march in #Minsk, #Belarus: estimated 100,000 joined the protest, police used water cannons to disperse the protesters pic.twitter.com/zGEHiC4TZt