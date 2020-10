La Repubblica: La cimitirul fetuşilor din Roma au început să apară pe cruci numele femeilor care i-au avortat

La cimitirul Flaminio din Roma, mormintele mici sunt vegheate de sute de cruci albe cu numele femeilor care au întrerupt sarcina. Faptul a declanşat o controversă cu un puternic impact emoțional care implică asociațiile de femei, garantul intimității, spitale și a fost anunțată o dezbatere parlamentară, scrie La Repubblica, citată de Rador.

O cruce după alta, una pentru fiecare făt. Pe fiecare este scris un nume și un prenume. Cel al unei femei. La cimitirul Flaminio din Roma, sunt îngropate corpurile fetuşilor, iar datele personale ale celor care au avortat sunt vizibile pentru toți. Sute de cruci, împărțite în mai multe loturi, care pot fi recunoscute cu uşurinţă deoarece sunt albe şi pentru că pe fiecare este scris numele de familie al celei care a trebuit, sau a dorit să întrerupă sarcina.

Prima persoană care a observat acest lucru a fost o femeie, M.L. care în urmă cu câteva zile a scris o postare lungă pe Fb. „Nu știam nimic despre asta, mi-am văzut numele scris pe un mormânt”. A fost urmată de altă femeie care a mărturisit: „E ca şi cum m-ar fi îngropat, ar fi decis că sunt deja moartă”, iar în ultimele ore, din ce în ce mai multe femei care citesc despre asta în ziare încep să protesteze.

Faptul a declanşat la Roma o controversă cu un puternic impact emoțional care implică asociațiile de femei, garantul intimității, spitalele și a fost anunțată o dezbatere parlamentară.

Înmormântarea este o posibilitate stabilită de o lege veche care datează din era fascismului și prevede ca femeile care recurg la un avort în scop terapeutic pot cere spitalului să efectueze această procedură. Însă acest lucru nu explică faptul că fătul ajunge să fie îngropat, iar numele mamei e scris pe o cruce, astfel încât Autoritatea italiană pentru protecția datelor a deschis o anchetă. Și chiar și simbolul religios este pus în discuție, niciuna dintre femeile a căror identitate a fost divulgată public nu a specificat orientarea religioasă, sau dorinţa de a plasa pe mormânt simbolul catolic.

M.L. a fost prima care a denunțat public, printr-o postare pe rețelele de socializare ceea ce se întâmplă la cimitirul Flaminio: „Când am semnat toate foile necesare pentru întreruperea sarcinii în scopuri terapeutice, m-au întrebat dacă vreau să continui cu înmormântarea. Am răspuns nu", spune femeia. Aşadar niciun fel de semnătură şi nicio autorizație. Și continuă: „Am fost frapată de acea cerere și am început să caut informații”.

După 7 luni a contactat morga spitalului San Camillo, unde a făcut întreruperea de sarcină și a primit următorul răspuns: „Doamnă, fătul este aici cu noi, nu vă faceți griji chiar dacă nu v-ați dat consimțământul, fătul va fi totuși îngropat din caritate. Nu vă faceți griji, va avea un loc cu o cruce pe care veţi găsi numele dvs”.

Astfel, femeia a descoperit că cei nenăscuți sunt îngropați în diferite loturi ale cimitirului Flaminio cu numele mamelor lor. Înmormântarea are loc pe baza unui regulament al poliției mortuare din 1990 care ia drept referinţă un decret regal din 1939. Trebuie să existe acordul femeii și M. L. susţine că nu l-a dat.

Spitalul San Camillo, unde a avut loc avortul, a învinovăţit de această posibilă încălcare a vieții private AMA, compania municipală care se ocupă de cimitirele din Roma. AMA refuză însă toate acuzațiile și explică faptul că totul se petrece cu contribuția spitalelor și a autorităților locale de sănătate, în timp ce despre numele scris pe cruce susține că „epigraful, în absența unui nume atribuit, trebuie să conțină câteva indicații de bază pentru ca înmormântarea să poată fi identificată în cazul în care întreabă cineva”.

O motivație care, ca de altfel întreaga chestiune, nu a convins deloc un grup de parlamentari care au prezentat o interogare guvernului pentru clarifica această situaţie.

Între timp, după ce povestea lui M.L. a făcut multă vâlvă, multe femei vor acum să înțeleagă dacă povestea acesteia poate fi şi povestea lor. Ieri F.T. s-a dus la cimitirul Flaminio, unde s-a adresat birourilor AMA, care i-au dat o foaie pe care era scris numele și prenumele său şi care corespunde crucii aflate pe mormântul fătului avortat.