„Demagog. Buletin de Chișinău”: Dezinformarea săptămânii în Republica Moldova, Maia Sandu pregătește un Maidan la Chișinău

Dezinformarea săptămânii trecute este legată de candidatul Maia Sandu:„Poveștile Maiei Sandu despre „falsificarea alegerilor” – sunt o pregătire de Maidan. Sandu zi și noapte trâmbițează despre falsificarea alegerilor, de facto, recunoscând, că dânsa deja a pierdut. Însă chestia constă în faptul că CEC organizează alegerile, le recunoaște același CEC și Curtea Constituțională. Președintele CEC a fost numit de către Maia Sandu, Curtea Constituțională, în genere este sub controlul lui Năstase și Sandu. Reiese că dânsa se autoacuză?Și iată pe 16 septembrie Sandu cere demisia președintelui CEC, Dorin Cimil, pe care tot dânsa l-a propus în funcție. În aceeași zi, dânsa și deputatul Sergiu Litvinenco au isterizat pe seama faptului că CEC a limitat donațiile din partea partidelor. Ca atare, CEC-ul nu are nici o treabă. Însăși PAS a introdus aceste restricții.Asta s-a întâmplat după ce, coaliția formată de PAS, PPDA și PSRM a introdus, în august 2019, modificări la Codul Electoral, micșorând limita donațiilor către un candidat la alegeri din partea unei persoane juridice, inclusiv partidului, de la 100 la 12 salarii medii pe economie, iar pentru persoanele fizice limita a fost micșorată până la șase salarii medii. După aceasta s-a dovedit că modificările au fost propuse de însuși Litvinenco. Într-un cuvânt s-au pocnit singuri în frunte, iar acum se războiesc.Îi considerați pe acești domni adecvați?” scrie Țîrdea pe canalul său Telegram.”“Partidul Acțiune și Solidaritate nu are capacitatea de a organiza „Maidan” la Chișinău. Astfel a comentat Igor Dodon amenințările Maiei Sandu că va scoate lumea în stradă și va organiza dezordini în masă după alegerile prezidențiale.În cadrul emisiunii “Președintele Răspunde”, șeful statului a explicat că acea campanie lansată de PAS cu privire la falsificarea alegerilor prezidențiale nu are sens. Mai mult decât atât, Igor Dodon spune că lansând aceste acuzații, Maia Sandu își face o defavoare, deoarece electoratul ei va fi descurajat și nu va mai merge la vot.”“Maia Sandu și partidul ei PAS, probabil, anticipînd înfrîngerea sa la alegerile prezidențiale, nu recunosc din timp victoria adversarului și amenință cu proteste, pregătesc țara pentru Maidan, declarînd că alegerile vor fi fraudate. O astfel de opinie a fost exprimată de șeful reprezentanței TASS în Moldova, Valerii Demidețki, în cadrul emisiunii „Important” cu Lilia Buracovschi la TVC-21, menționînd că noi am trecut deja prin toate acestea în 2009, și nici pînă în prezent nu putem înțelege ce a fost asta, transmite enews.md.”Maia Sandu se pregătește de maidan. Este declarația președintelui țării, Igor Dodon, și a fost făcută în cadrul emisiunii „Președintele Răspunde”, comunică Noi.md. „Este imposibil de falsificat alegerile în condițiile în care la fiecare secție de votare vor fi observatori de la partide, plus observatori străini. Voi încercați să isterizați lumea. RM are deja experiență pentru a petrece un scrutin electoral corect, conform regulilor democratice. De procesul electoral este responsabil Comisia Electorală Centrală. Validarea alegerilor se petrece la Curtea Constituțională. ”, a declarat Dodon. Președintele țării spune că PAS ar fi „capabil” să cheme lumea la destabilizare, luptînd pentru „a-l da jos pe Dodon”.Telegraph.md, care citează canalul Telegram al deputatului socialist Bogdan Țîrdea; NTV, televiziune afiliată socialiștilor, care citează “Președintele răspunde”, emisiune online a președintelui Igor Dodon; noi.md, care citează enews.md (în rusă), care citează o declarație dată la TVC-21 de șeful TASS Moldova, Valerii Demidețki.: 16 – 23 septembrie: Electoratul de stânga: Mesajele au fost promovate în special prin intermediul presei și al agregatoarelor (75,7%, 10,8%) urmate de rețele de socializare (Facebook și Twitter cu aproximativ 11%) și de bloguri; impactul cel mai puternic a venit din zona presei (77,5%) și a rețelelor de socializare (17,7%).: PSRM: Opoziția caută să preia puterea cu forța1. Opoziția va contesta rezultatul alegerilor și va încerca să preia puterea organizând un Maidan; 2. (indirect/aluziv) Democrațiile populare din spațiul ex-sovietic sunt ținta unor comploturi, manifestate prin revoluții colorate și Maidane, în spatele cărora se află, după caz, Soros, servicii occidentale (românești în cazul RM), statul paralel, o combinație între cele trei.Revoluțiile “colorate”/twitter/Maidan reprezintă obsesia Kremlinului, care se teme că astfel de mișcări de masă pro-democrație, anticorupție și anti-sistem ar putea să îi amenințe puterea; epoca Putin este definită, practic, de eforturi constante de discreditare a acestor mișcări și a societății civile care militează pentru principiile cerute de manifestanți.Metoda aleasă este aceea a discreditării societății civile și a manifestațiilor, prezentate drept operațiuni ale serviciilor secrete occidentale/străine sau ale unor rețele private gen cea a miliardarului George Soros, scopul acestora fiind nu doar destabilizarea țărilor-țintă, ci și distrugerea fibrei morale și naționale.Discursul a fost folosit de majoritatea liderilor contestați în spațiul ex-sovietic, de la Vladimir Putin la Viktor Ianukovici și Alexandr Lukașenko – acesta din urmă în vara și toamna lui 2020, în contextul protestelor față de fraudarea alegerilor. În Republica Moldova, teza a fost preluată prima oară de Partidul Comuniștilor al lui Vladimir Voronin, care a acuzat România, în aprilie 2009, că s-ar fi aflat în spatele așa-numitei “Revoluții Twitter”; în contextul afirmațiilor recente, Moldova Suverană, publicație tradițională în sfera curentului moldovenist de sorginte sovietică, a scris explicit, pe 23 septembrie, despre o lovitură de stat post-alegeri în care ar fi implicați toți cei percepuți ca un pericol de guvernare și de electoratul său: servicii secrete românești, Occidentul, partidele pro-europene și cele pro-românești de la Chișinău.Mobilizarea propriului electorat pentru alegeri (speriat cu lovitura de stat și străinii), preîntâmpinarea unor proteste generate de eventuale nereguli în desfășurarea alegerilor, în condițiile în care întotdeauna în Republica Moldova a fost pusă la îndoială credibilitatea și echidistanța Comisiei Electorale Centrale, o instituție-cheie pe care diferitele guvernări au căutat să o controleze.Niciunul din promotorii mesajului privind intenția Maiei Sandu de a organiza un Maidan nu a reușit să aducă vreo probă în acest sens. Totodată, nu au fost probate vreodată tentative occidentale sau românești de a impune, prin finanțarea sau încurajarea unor lovituri de stat sau mișcări populare, schimbări politice la Chișinău; luările de poziție au fost întotdeauna publice și au inclus cereri obișnuite de reformă (economică și în Justiție), respectarea statului de drept și a obligațiilor asumate în acordurile cu partenerii externi, combatere a corupției.Republica Moldova nici măcar nu mai reprezintă, în ultimii ani, o miză prea importantă pentru Occident, în condițiile în care atât UE cât și SUA se confruntă cu propriile probleme și nu se pune problema unei extinderi către Est, iar Ucraina a ieșit din sfera de influență a Rusiei după Maidan, ocuparea Crimeei de către Rusia și războiul din Donbass. De altfel, președintele Igor Dodon, direct interesat de promovarea unui astfel de mesaj, a evitat să spună explicit că există o intenție a Maiei Sandu de a organiza un Maidan.Președintele Igor Dodon și PSRM, Federația Rusă (ține Republica Moldova într-o zonă de paranoia față de România - și chiar și Occident – specific Războiului Rece de spațiul românesc și european, o menține în orbita lumii ruse)