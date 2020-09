Atacatorul de la fostul sediu Charlie Hebdo a mințit în ceea ce privește vârsta și numele / În Pakistan, tatăl său este „mândru și fericit”: "Tot satul a venit să mă felicite"

Într-o conferință de presă, procurorul național anti-tero Jean-François Ricard a anunțat că atacatorul, de acum identificat drept Zaheer Hassan Mahmoud, 25 de ani, va fi pus sub acuzare pentru tentativă de asasinat în legătură cu un act terorist.Ricard a confirmat că tânărul de origine pakistaneză viza într-adevăr "Charlie Hebdo", care a avut sediul în acest loc în timpul atacului sângeros din 2015.Acesta le-a spus anchetatorilor că înainte de atac a urmărit înregistrări video "provenite din Pakistan" și legate de republicarea la începutul lui septembrie de către Charlie Hebdo a caricaturilor profetului Mahomed care au făcut din revistă ținta jihadiștilor, a adăugat magistratul.Potrivit procurorului, unii dintre prietenii săi, audiați de anchetatori, au confirmat că acesta "privea din abundență în ultima perioadă imagini video cu Khadim Hussain Rizvi, fondatorul și conducătorul partidului Tehreek-e-Labbaik Pakistan, denumit TLP", o mișcare extremistă pakistaneză.TLP a participat la începutul lui septembrie la proteste care au reunit mii de oameni în mai multe orașe din a doua cea mai populată țară din lume împotriva Charlie Hebdo și a Franței.Actul său a fost premeditat: "furios", a studiat locul înaintea atacului, a cumpărat în dimineața de vineri satârul, un ciocan și materiale inflamabile, deoarece "proiectul inițial era să intre în sediul revistei, dacă e necesar cu ajutorul ciocanului, și să-l incendieze", potrivit lui Jean-François Ricard."Ajungând pe stradă și zărind victimele, a crezut că acestea lucrează pentru (Charlie Hebdo) și a decis să-i atace brusc", a afirmat el.Una dintre persoanele atacate, un bărbat, este în continuare internată în stare gravă, cu mai multe fracturi craniene, în timp ce o femeie are "mai multe plăgi și fracturi la față".Zaheer Hassan Mahmud a declarat inițial că se numește Hassan Ali și are 18 ani, dar, după ce a fost confruntat cu o fotografie a pașaportului său pakistanez găsită în telefonul său, și-a recunoscut în cele din urmă identitatea reală.Acesta a afirmat că provine din Kothli Kazi, un sat din districtul agricol Mandi, în Punjab.Contactat telefonic de AFP, Arshad Mahmud, care se prezintă ca fiind tatăl său, s-a declarat "foarte fericit" și "foarte mândru" de actele fiului său, care a "apărat onoarea Profetului". "Tot satul a venit să mă felicite", a spus el.Tânărul nu era cunoscut serviciilor speciale sub niciuna dintre identități. Acesta a declarat că a venit în Franța în 2018 și, grație primei identități, de minor, a beneficiat de ajutor social.Anchetatorii cred că acesta a acționat singur, iar cele zece persoane reținute de vineri au fost toate eliberate.