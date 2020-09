Gândaci, swingeri și o mască de porc însângerată: Povestea unuia din cele mai mari scandaluri din istoria Silicon Valley

„Orice.E.Nevoie”

Titluri șocante au apărut în presa americană în luna iunie când șase foști angajați ai eBay au fost arestați (un al șaptelea fiind reținut o lună mai târziu) pentru că au trimis gândaci și o mască de porc însângerată unui cuplu din zona Boston care deținea un blog minuscul denumit EcommerceBytes.Parchetul statului Massachusetts a oferit numeroase detalii senzaționale ale schemei, printre acestea numărându-se faptul că angajații companiei au trimis mesaje de amenințare, larve de muște și păianjeni vii cuplului.De asemenea, personalul eBay a postat adresa de domiciliu a cuplului pe site-ul de reclame Craigslist, îndemnând swingeri să bată la ușa acestuia la orice oră, „zi sau noapte”.Însă duminică New York Times a publicat o analiză mai amănunțită a scandalului, inclusiv noi detalii cu privire la eforturile depuse de companie pentru a hărțui bloggerii pe care fostul CEO al eBay, Devin Wenig, îi ura.Deși EcommerceBytes este o publicație minusculă care se adresează vânzătorilor eBay, Wenig obișnuia să o citească frecvent.„O să o zdrobim pe doamna aceasta”, i-a scris Wenig în aprilie 2019 fostului șef al comunicațiilor eBay, Steve Wymer, după o postare critică la adresa companiei publicată pe EcommerceBytes. Niciunul dintre cei doi bărbați nu au fost puși sub acuzare și ambii au părăsit între timp eBay beneficiind de un pachet de compensare generos.Intimidarea bloggerilor devenise o obsesie pentru Wenig.„Nu mi-ar putea păsa mai puțin de ce are de spus”, i-a mai scris fostul CEO al eBay lui Wymer în luna mai a anului trecut, făcând referire la Ina Steiner care scria pentru și deținea EcommerceBytes.Devin Wenig, fostul CEO eBayDupă ce Steiner a scris o poveste în luna august din 2019 despre un proces intentat de către eBay împotriva Amazon, Wenig i-a trimis un alt mesaj lui Wymer, scriindu-i că „dacă ai de gând să o distrugi, acum este momentul”.Șefului departamentului de securitate al eBay, James Baugh, îi plăcea să îi arate echipei sale secvențe din filme pentru inspirație. După mesajul de „acum este momentul”, Wymer i-a scris lui Baugh „o vreau TERMINATĂ. Este un troll subiectiv care trebuie DISTRUS”.Așa că Baugh le-a arătat subalternilor săi o scenă din comedia din 1988 „ Johnny Be Good ” în care unui antrenor de fotbal american îi sunt trimise pizze nesolicitate, un stripper masculin, un elefant și un deratizator la ușa locuinței.În caz că ar exista dubii că Wymer ar fi aprobat tactici similare, acesta i-a scris lui Baugh: „Orice.E.Nevoie”. Planul era să îi facă pe soții Steiner inconfortabili iar apoi ca eBay să le ofere asistență în speranța că își vor schimba tonul și vor scrie într-o notă mai pozitivă despre companie.Marea greșeală, pe lângă trimiterea de pizza, gândaci, plasarea anunțului pe Craigslist și toate celelalte, a fost că echipa de securitate a eBay a decis să îi urmărească pe bloggeri.Angajații eBay au urmărit mașina cuplului în 15 august 2019 până când și-au dat seama că au fost reperați de poliție. Însă aceștia i-au urmărit pe cei doi din nou trei zile mai târziu cu o mașină închiriată. Însă nu și-au acoperit urmele.Numărul de înmatriculare al mașinii închiriate a fost legat de un angajat al companiei și o parte din pizzele livrate la adresa cuplului au fost cumpărate cu un cupon de cadouri la câțiva kilometri de sediul eBay.Îngrijorați să nu fie prinși, membrii echipei de securitate eBay au început să își trimită emailuri prin care să lase impresia că doar ce au descoperit hărțuirea la care au fost supuși blogerii. Aceștia au discutat despre posibile alibiuri, au șters informații de pe telefoane și au încercat să inducă în eroare echipa de investigații interne a eBay dar au fost descoperiți rapid.Wymer a fost concediat, Wenig și-a dat demisia, justificând că „nu este pe aceeași lungime de undă” cu consiliul de administrație al companiei, iar echipa de securitate a fost trimisă în concediu neplătit.