SUA: Pelosi cere clarificări despre situaţia financiară a lui Trump, o „problemă de siguranţă naţională”

„Am plătit taxe de milioane de dolari, dar am fost îndreptăţit, ca toată lumea, la facilităţi pentru devalorizarea activelor şi la credite fiscale. Sunt extrem de puţin îndatorat, am foarte puţine datorii în raport cu valoarea activelor”, a afirmat Donald Trump prin intermediul Twitter. Preşedintele SUA a mai susținut că are „active extraordinare” şi o situaţie financiară „foarte impresionantă”.

„Din punctul meu de vedere, este vorba de o problemă de siguranţă naţională”, a declarat Nancy Pelosi într-un interviu acordat postului MSNBC, referindu-se la dezvăluirile cotidianului New York Times despre presupusele datorii ale lui Trump.„Preşedintele este comandantul-şef. Este expus din cauza unor datorii de sute de milioane de dolari. Faţă de cine? Publicul are dreptul să ştie”, a argumentat Nancy Pelosi, potrivit site-ului Axios.com, citat de Mediafax.„Relatările de presă oferă dovezi suplimentare asupra necesităţii clare” a unui proces al Camerei Reprezentanţilor pentru a avea acces la datele fiscale ale lui Donald Trump, a subliniat Nancy Pelosi.„Relaţiile de afaceri ale lui Donald Trump constituie un periculos conflict de interese cu funcţia sa”, a afirmat, la rândul său, Tom Perez, preşedintele Comitetului Naţional al Partidului Democrat.

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat luni că a achitat impozite de „milioane de dolari” , precizând însă că este îndreptăţit la facilităţi fiscale, prin credite şi ca urmare a scăderii valorii activelor.Donald Trump a refuzat să publice declaraţiile fiscale, argumentând că este vizat de un audit al Serviciului fiscal (IRS). Însă instituţia susţine că nu există interdicţii de publicare a declaraţiilor fiscale.Potrivit cotidianului The New York Times, Donald Trump are datorii de sute de milioane de dolari din cauza pierderilor financiare suferite de companiile pe care le deţine, astfel că profită de situaţie pentru a evita plata impozitelor.Donald Trump susţine că New York Times a obţinut ilegal datele despre situaţia sa fiscală, dar publicaţia a respins acuzaţiile.