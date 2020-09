Brexit: ”Un acord este posibil”, spune Ursula von der Leyen

"Vrem un acord și sunt încă convins că este posibil un acord", a spus ea la Lisabona, după o întâlnire cu premierul portughez Antonio Costa."Fac apel la responsabilitate (...) deoarece economiile noastre, de ambele părți ale Canalului, sunt grav afectate de pandemie și trebuie să facem tot posibilul pentru a ajunge la un acord rezonabil", a spus Von der Leyen.Britanicii și-au reiterat luni dorința de a modifica condițiile acordului de divorț cu UE."Poziția Regatului Unit este foarte departe de ceea ce UE poate accepta", a declarat vicepreședintele Comisiei Europene, Maros Sefcovic, după o întâlnire cu ministrul de stat britanic, Michael Gove în capitala belgiană."Amândoi am fost clari că suntem încă la o oarecare distanță unul de celălalt. Dar am fost, de asemenea, clari că am vrut să eliminăm acest decalaj", a spus Gove, prin intermediul televiziunii britanice.În centrul discuțiilor lor, foarte controversatul proiect de lege în curs de examinare în Parlamentul britanic, care pune la îndoială anumite angajamente asumate de Regatul Unit în acordul care guvernează plecarea sa din UE pe 31 ianuarie.Textul revine la anumite prevederi pentru provincia britanică Irlanda de Nord, planificată să evite întoarcerea unei granițe cu Republica Irlanda, o garanție considerată esențială pentru menținerea păcii pe insulă.Furiosi de această schimbare, care, prin admiterea guvernului britanic, ar încălca dreptul internațional, europenii au dat termen Londrei până la sfârșitul lunii - adică miercuri - să-și retragă proiectul.