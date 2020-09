Senatorii SUA fac apel la Netflix să nu adapteze romanul unui autor chinez de succes

Platforma a apărat filmul explicând că este o „cronică socială” menită să arate pericolele acestei hipersexualizări.





Liu Cixin (n. 23 iunie 1963 Beijing, Republica Populară Chineză) este un scriitor de science-fiction (SF). El este de nouă ori câștigător al Galaxy Award (cea mai prestigioasă distincție pentru SF din China) și câștigător al Premiului Hugo. Opera lui Liu este considerată hard SF. În engleză, traducerile din operele sale sunt date sub numele Cixin Liu (tsih-SHIN-l'yoo). În română au apărut: Problema celor trei corpuri, Pădurea întunecată și Capătul morții - acestea formează trilogia Amintiri din trecutul Terrei.

Într-o scrisoare trimisă senatorilor vineri și publicată de mai multe ziare americane, Netflix a asigurat că nu îi împărtășește punctul de vedere, dar a subliniat că romanul sau seria nu au nicio legătură cu părerile sale.Senatorul de Tennessee, Marsha Blackurn, se referă la comentariile făcute de romancier într-un interviu acordat revistei The New Yorker, publicat în iunie.Întrebat despre soarta minorității musulmane uigure, obiectul detențiilor masive în lagărele de internare, Liu Cixin a apărat autoritățile chineze.„Ați prefera să omoare oamenii în gări sau școli cu atacuri teroriste?”, a răspuns romancierul. „Mai degrabă, guvernul își ajută economia și încearcă să-i scoată din sărăcie”.„Suntem îngrijorați de decizia Netflix de a lucra cu o persoană care transmite propaganda periculoasă a Partidului Comunist Chinez”, a scris senatorul Blackburn într-o scrisoare, datată joi, către co-CEO-ul Netflix, Ted Sarandos.Scrisoarea nu se datorează doar faptului că este o adaptare a romanului lui Liu Cixin, ci și că autorul este direct asociat proiectului în calitate de consultant.„Solicităm Netflix să reconsidere serios” decizia sa și să ia în considerare „ce înseamnă să oferiți o platformă domnului Liu prin producerea acestui proiect”, conchide scrisoarea.„Domnul Liu este autorul cărții, nu creatorul serialului”, a declarat Dean Garfield, vicepreședinte responsabil cu afacerile publice Netflix, într-o scrisoare publicată vineri de site-ul specializat Variety.„Nu suntem de acord cu declarațiile sale, care nu au nicio legătură cu cartea sa sau cu serialul Netflix”, a continuat el.Liderul a reamintit, de asemenea, că Netflix nu a avut activitate în China.Dezvăluit la începutul lunii septembrie, proiectul de adaptare a trilogiei de SF „The Three Bodies” la o serie de televiziune promite a fi foarte ambițios.Platforma i-a implicat în special pe cei doi creatori ai seriei „Game of Thrones”, David Benioff și D.B. Weiss.Serviciul video online a fost deja pus la îndoială recent de oficialii republicani aleși pentru că au postat online filmul francez „Mignonnes”, acuzat de hipersexualizarea fetelor tinere.