China devine, din vânător de active, țintă pentru companiile occidentale (studiu)

De teama că firme considerate strategice, în special în sectorul pharma, ar putea trece sub pavilion chinez, pe fondul recesiunii provocate de pandemia de Covid-19, o serie de state au înăspri regulile privind investițiile străine directe.Astfel, în mod special s-a procedat la reducerea pragurilor de achiziții de participațiuni de la care este nevoie de unda verde a autorităților.Este cazul Australiei, care a redus acest prag la zero, dar și Franța (25%), Spania (10%) sau Germania, care vor fi în curând urmate de Marea Britanie. Statele Unite nu au recurs la această mișcare.Drept rezultat, în primele cinci luni ale anului 2020, investițiile chineze au scăzut cu 93% în Europa și cu 89% în America de Nord, la 1,4 miliarde și, respectiv, la 700 milioane dolari.În schimb, achizițiile externe în China au atins 9 miliarde de dolari între ianuarie și mai, depășind "pentru prima oară în zece ani" investițiile chineze în străinătate."Astăzi, Asia constituie principala țintă a apetitului chinez, cu investiții de 4,3 miliarde de dolari" în acest interval, potrivit studiului citat.Dacă "societățile chineze care au ambiții mondiale se confruntă astăzi cu un mediu" mai puțin prielnic, companiile europene și americane și-au multiplicat achizițiile de active în ultimele 18 luni, arată studiul, care invocă trei factori.În primul rând, "continuă pariul pe dezvoltarea clasei medii din China", așa cum stă mărturie recenta achiziție a grupului de distribuție alimentară Be & Cheery de americanii de la Pepsi pentru 700 milioane de dolari.Apoi, "companiile externe răscumpără părți în propriile lor societăți mixte, după ce China a redus pragul pentru participațiuni externe": Volkswagen va prelua astfel controlul companiei mixte cu constructorul auto Anhui Jianghuai pentru 1,1 miliarde, la fel ca și JP Morgan (1 miliard).În fine, "societățile chineze au devenit lideri în anumite sectoare", astfel încât, "pentru prima oară, este mai interesant pentru străini să cumpere tehnologii și active industriale decât să plece de la zero".Este cazul Volkswagen, care intenționează să cumpere 26% din producătorul de baterii Guoxuan High-Tech pentru 1,2 miliarde dolari.