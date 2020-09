SUA: Curiozități din campania electorală: Biden poartă masca pe dos / Trump vede ”corona” ca pe un loc minunat din Italia

Kristi Noem este unul dintre rarii guvernatori care nu au stabilit măsuri de carantină sau instrucțiuni pentru purtarea unei măști în statul ei, care se confruntă totuși cu o creștere a contaminării.









This is how we do social distancing in South Dakota. pic.twitter.com/AjegUsKHhv — Governor Kristi Noem (@govkristinoem) September 23, 2020

Sub nas sau chiar pe bărbie, purtarea unei măști are tot felul de variații. La paisprezece secole după bunul rege Dagobert și faimoșii lui bufanți, Joe Biden ar fi putut să inventeze ceva nou.În campanie în Wisconsin, candidatul democrat a ținut un discurs la începutul acestei săptămâni purtând o mască. Singura problemă, aceasta era evident pe dos. Ceea ce nu a trecut netaxat de echipa de campanie a lui Donald Trump pe rețelele de socializare.Mult timp un oponent al purtării unei măști în public, președintele republican își bate joc acum de adversarul său asupra acestui fapt ori de câte ori are ocazia. "Ați văzut vreodată un bărbat care iubește masca la fel de mult ca și el? Când ține discursuri, o atârnă adesea peste ureche", "Dacă aș fi psihiatru aș spune că acest om are mari probleme", a declarat ironic Trump.Întorcându-se de la o întâlnire de campanie din New Hampshire, avionul vicepreședintelui SUA a trebuit să aterizeze marți de urgență, după ce a lovit o pasăre.La câteva secunde după decolare, pasărea a fost absorbită în motorul drept al aeronavei, forțând pilotul să se întoarcă înapoi pe aeroportul local ca măsură de siguranță.„Zgomotul acesta nu sună a bine”, a spus Mike Pence.După ce a inspectat avariile aeronavei numite Air Force Two, vicepreședintele a plecat la Washington la bordul unui avion de marfă, care nu a lovit niciun animal înaripat.Pentru Donald Trump, cuvântul „coronavirus” și diminutivul său „corona” utilizat pe scară largă în limbajul colocvial, evocă câmpurile de măslini, paste, busuioc, antipasto, într-un cuvânt: Italia."Este virusul chinezesc. Nu este coronavirusul. Corona sună ca un loc din Italia, un loc minunat", a declarat președintele SUA joi în timpul unui miting de campanie din orașul Jacksonville în Florida.O analogie nefericită, știind că Italia este a doua țară europeană care a înregistrat cele mai multe decese cauzate de virus după Regatul Unit cu 35.781 de decese, potrivit unui raport stabilit de AFP vineri.Aliatul lui Donald Trump, guvernatorul Dakota de Sud, Kristi Noem, a creat controverse postând miercuri un videoclip cu ea într-un lan de porumb, cu șapcă și vesta portocalie de vânătoare pe spate, cu arma în mână, ucigând o pasăre adăugând comentariul: „Acesta este modul în care distanța fizică este respectată în Dakota de Sud.”„Mai puțin Covid, mai multă vânătoare!”, sfătuiește oficialul al cărei scurt clip postat pe contul ei de Twitter a fost vizionat de peste 4,7 milioane de ori.„Ești nebună sau pur și simplu crudă?”, a reacționat asociația pentru drepturile animalelor Peta, repetând multe critici apărute pe rețelele de socializare. În schimb, mulți republicani aleși au aplaudat abordarea sa.