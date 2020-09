Nu e bancul zilei, e povestea bizară a rufelor murdare ale prim-ministrului israelian

De-a lungul anilor liderul israelian a ajuns să fie cunoscut de angajații casei pentru musafiri a președintelui SUA pentru „încărcătura specială” pe care o duce cu el în timpul deplasărilor la Washington: genți și geamantane pline cu rufe murdare, potrivit unor oficiali americani familiari cu subiectul.Hainele sunt curățate gratuit de către personalul american, un beneficiu acordat tuturor liderilor străini dar de care însă puțini aleg să profite dată fiind durata scurtă a vizitelor șefilor de stat.„Soții Netanyahu sunt singurii care ne aduc geamantane de rufe murdare pe care să le curățăm”, a afirmat un oficial american pentru Washington Post care, la fel ca alții, a fost de acord să vorbească doar sub protecția anonimatului.„După mai multe vizite a devenit clar că este intenționat”, a precizat acesta.Oficialii israelieni au negat că Netanyahu suprasolicită serviciile de curățătorie ale gazdelor americane, catalogând acuzațiile ca fiind „absurde”. Însă aceștia au admis că premierul israelian a fost ținta unor acuzații legate de hainele murdare și în trecut.În 2016, Netanyahu și-a dat în judecată propriul birou și pe procurorul general al Israelului pentru a preveni publicarea facturilor primite de la serviciile de curățătorie după ce o solicitare în acest sens a fost depusă sub legea accesului liber la informații.Judecătorul i-a dat câștig de cauză premierului israelian iar detaliile privind facturile au rămas secrete în așteptarea unui apel la Curtea Supremă.Ambasada israeliană din Washington a remis un comunicat în care afirmă că acuzațiile privind rufele murdare sunt o tentativă de a eclipsa acordul de normalizare a relațiilor semnat între Israel, Bahrain și Emiratele Arabe Unite la Casa Albă săptămâna trecută.„Aceste acuzații absurde și nefondate sunt menite să minimalizeze realizarea monumentală a acordului de pace istoric semnat marți și intermediat de președintele Trump la Casa Albă”, a declarat ambasada israeliană în comunicat, adăugând că nevoile legate de rufe ale premierului au fost relativ modeste în timpul celei mai recente vizite.„De exemplu în această vizită nu a fost nevoie de curățare chimică, doar câteva cămăși au fost spălate pentru întâlnirea publică și costumul Primului Ministru și rochia doamnei Netanyahu au fost călcate de asemenea pentru întâlnirea publică. Ah da, și o pereche de pijamale purtate de Primul Ministru în timpul zborului de 12 ore din Israel la Washington a fost de asemenea spălată”, a precizat ambasada Israelului.Un alt oficial american a confirmat că vizita recentă nu a inclus valize multiple de rufe murdare, spre deosebire de alte ocazii. Printre oficialii care au confirmat relatările privind folosirea serviciilor gratuite de curățătorie se numără atât oficiali de carieră cât și politicieni din administrațiile Trump și Obama.Controversa inițială privind practicile de curățătorie ale premierului israelian a apărut în 2018 când au fost făcute publice înregistrări audio în care Nir Hefetz, un fost consilier apropiat al acestuia, afirma că soția lui Netanyahu „face tot felul de manevre pentru a ascunde toate tipurile de cheltuieli”.„În fiecare călătorie cel puțin patru sau cinci valize vin umplute cu rufe pentru curățat și îți zic că jurnaliștii m-au întrebat de asta și am verificat facturile...nimic nu apare pe facturi, au ascuns asta cumva”, a mai afirmat Hefetz.