VIDEO Bulgaria: Manifestații anti-corupție au marcat Ziua Independenței

Aproximativ 10.000 de manifestanți s-au adunat marți, la Sofia, de Ziua Independenței Bulgariei, pentru a cere „independența față de mafie” și pentru a cere demisia guvernului pe care îl acuză de legături cu oligarhia, relatează AFP.

Manifestările anti-guvernamentale au adunat, de asemenea, mii de protestatari în mai multe orașe din provincie. În Veliko Tărnovo (centru), centrul sărbătorilor, discursul președintelui parlamentului Tsveta Karayantcheva a fost însoțit de strigăte de „Demisie!”, a anunțat postul de radio public.

„Demisia!”, „Mafia” au scandat manifestanții din Sofia, mulți dintre ei tineri, făcând un zgomot asurzitor cu vuvuzele în fața sediului guvernului.

„Sunt hotărât să-mi câștig existența în Bulgaria, deși majoritatea colegilor mei vor emigra imediat ce vor absolvi”, spune Yanina Vassileva, studentă la medicină la Sofia.

Petarde și sticle au fost aruncate asupra a trei cordoane de polițiști echipați cu veste antiglonț, înarmați cu bastoane și scuturi, protejând clădirea istorică a parlamentului.

La 22 septembrie 2020 s-au împlinit 112 ani de la declararea independenței Bulgariei.

People continue to stream into the centre of #Sofia on what looks like one of the largest of the protests held here against #borissov and the ‘mafia state’ over the past three months. pic.twitter.com/1mYHmkENsL