Amnesty International acuză companii tech din UE că vând tehnologie de supraveghere în masă Chinei

Negări pe bandă rulantă

Raportul publicat luni de Amnesty vine înaintea negocierilor programate să aibă loc săptămâna aceasta la Bruxelles privind regulile europene de export ale produselor de supraveghere digitală.Organizația neguvernamentală a descoperit că trei companii din Franța, Suedia și Olanda au vândut instrumente de supraveghere digitală, inclusiv tehnologie de recunoaștere facială și camere de supraveghere, unor agenții de securitate chineze.În unele cazuri tehnologia europeană este folosită în programul de supraveghere în masă folosit de Beijing și poate fi utilizat și în acțiunile de reprimare a uigurilor și a altor minorități vulnerabile, potrivit Amnesty International.„Condamnarea de către guvernele Uniunii Europene a reprimării sistematice din Xinjiang va suna a vorbe goale dacă acestea vor permite în continuare companiilor să vândă exact tehnologia care face posibilă aceste abuzuri. Actualul sistem de reglementări privind exporturile UE este stricat și are nevoie de reparații rapide”, a declarat Merel Koning, un reprezentant al ONG-ului.Compania tech Morpho, care acum face parte din compania multinațională franceză Idemia, a câștigat un contract de a furniza echipament de recunoaștere facială direct către Biroul de Securitate Publică din Shanghai, potrivit raportului Amnesty.Acesta a descoperit de asemenea că wesbsite-ul companiei suedeze Axis Communications, care este catalogată în mod repetat în documente oficiale ale Beijingului drept „brand recomandat”, se laudă că și-a crescut rețeaua de camere de supraveghere din orașul Guilin din sudul Chinei de aproape patru ori ca parte a programului de modernizare a capacității de supraveghere a orașului.Compania olandeză Noldus Information Technology a vândut „sisteme de recunoaștere a emoțiilor” instituțiilor de siguranță publică și forțelor de ordine din China, raportul Amnesty afirmând că tehnologia este folosită de Ministerul siguranței publice chinez precum și de universități cu legături cu aparatul de securitate din Xinjiang, regiunea în care are loc reprimarea minorității uigure.Raportul vine pe fondul negocierilor între oficialii europeni și guvernele naționale menite să aducă modificări reglementărilor de export ale UE privind tehnologia digitală (Recast Dual Use Regulation) despre care Amnesty afirmă că trebuie reformate.Discuțiile, care vor începe marți, vin după ce Comisia Europeană a propus mai devreme în cursul anului înăsprirea restricțiilor privind exporturile de tehnologie de supraveghere, aceasta cerând reguli mai stricte după ce negociatorii Consiliului UE și ai Parlamentului European nu au putut finaliza o înțelegere în luna martie.„Cadrul de reglementări privind exporturile al UE are nevoie de reparații și are nevoie de reparații rapid”, notează raportul Amnesty, precizând că „de exemplu, tehnologiile de recunoaștere facială nu sunt în prezent pe lista de tehnologii controlate la export. Aceste tehnologii pot fi exportate liber oricărui cumpărător din lume, inclusiv birourilor responsabile de securitatea publică din China”.Un purtător de cuvânt al companiei olandeze Noldus a declarat că aceasta nu produce instrumente de supraveghere și că din 2019 a implementat o politică strictă privind vânzările pentru a preveni folosirea tehnologiei sale pentru supraveghere, afirmând că „nu înțelegem de ce Amnesty a inclus compania noastră în raportul lor”.Axios Communications a precizat că este „normal” ca firma să fie un brand recomandat în China deoarece este un lider global pe piața camerelor de supraveghere.„Înțelegem că soluțiile noastre, la fel ca multe alte tehnologii, pot fi folosite pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost create și din acest motiv facem eforturi majore de a integra etica în operațiunile noastre de afaceri”, a declarat un purtător de cuvânt al Axios.Oficialii Idemia au afirmat la rândul lor că firma nu vinde tehnologie de recunoaștere facială către China și că programul vândut agenției de securitate din Shanghai „nu poate fi folosit în nicio circumstanță pentru supraveghere în timp real”.