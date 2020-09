Marea Britanie: O femeie concediată din cauza obiecțiilor față de orele de educație sexuală a dat în judecată școala care i-a reziliat contractul

Kristie Higgs, în vârstă de 44 de ani, a fost concediată pentru abateri disciplinare grave de la liceul unde a lucrat în 2019 din cauza comentariilor de pe social media cu privire la orele de „educație pentru relații” la care lua parte fiul ei aflat în ciclul primar.Higgs a declarat că credința ei de creștină nu i-a lăsat o altă opțiune decât să își facă publice sentimentele și a declarat în fața unei instanțe din Bristol că a fost șocată de concediere și se teme să iasă din casă deoarece este îngrijorată că toți rezidenții orășelului din Gloucester în care locuiește vor ști că a fost dată afară.Femeia, mamă a doi băieți, a distribuit și comentat în 2018 asupra unor postări de pe Facebook cu privire la programul „No Outsiders” menit să promoveze diversitatea și incluziunea în școlile primare.„Am fost îngrijorată că mulți părinți din întreaga țară și lume pur și simplu nu știau ce se petrece”, a declarat Higgs într-o declarație depusă la tribunalul din Bristol. „Ca creștină cred că este necesar din punct de vedere moral să vorbești în apărarea adevărului Bibliei și când sunt promovate doctrine false și dăunătoare”.O plângere anonimă a fost primită de școala din Fairford unde Higgs lucra și aceasta a fost concediată pentru abateri disciplinare grave. Femeia s-a declarat șocată de măsură:„Tremuram când am ajuns acasă. L-am sunat pe tata și apoi pe soțul meu. Ambii au fost șocați. Băieții mei au fost de asemenea șocați să știe că nu mă întorc la lucru”, a relatat Higgs.Femeia și-a explicat convingerile religioase în declarația depusă la tribunal:„Cred că Dumnezeu a creat omenirea ca bărbat și femeie și ce a creat el este bun. El nu face greșeli”, a afirmat aceasta, precizând că „prin urmare nu cred în ideile moderne de fluiditate a genului și transgenderism. Nu m-am gândit prea mult la acest subiect până când a fost adus în discuție la școala primară a fiului meu mic”.„Sunt conștientă că acum căsătoriile între persoane de același sex sunt recunoscute de legea din Regatul Unit dar cred că sunt contrare legii lui Dumnezeu care recunoaște doar căsătoriile între un bărbat și o femeie”, a mai afirmat Higgs.Femeia a relatat că o perioadă îndelungată după concediere „mi-a fost frică să merg oriunde în oraș. Mulți oameni care au lucrat la școala Farmor ar fi știut că am fost concediată. Fairford este un orășel mic și am simțit că toată lumea va ști ce mi s-a întâmplat”.Avocatul școlii a sugerat că limbajul folosit în mesajele distribuite pe social media a fost „extrem”.„Crezi că datorită convingerilor religioase poți posta orice dorești, indiferent cât de reacționare sunt comentariile?”, a întrebat-o avocatul școlii pe fosta angajată în timpul interogatoriului.„Cred că dacă un lucru este împotriva cuvântului lui Dumnezeu oamenii trebuie să știe asta”, a răspuns femeia, avocații acesteia argumentând că rezilierea contractului său a reprezentat o încălcare a dreptului la libertatea de expresie și a dreptului la libertate a religiei.Procesul este în desfășurare.