Americanii, mai bogați ca niciodată în al doilea trimestru datorită ajutorului de stat

Bogăția totală a gospodăriilor și organizațiilor nonprofit din SUA a ajuns la aproape 119 trilioane de dolari în perioada aprilie - iunie. Acesta este cel mai înalt nivel înregistrat vreodată.Recordul anterior a fost cu puțin peste 118 trilioane de dolari înregistrate în ultimul trimestru al anului 2019, când economia Statelor Unite se afla la cel mai bun nivel, după zece ani de creștere.Dar pandemia Covid-19, care a afectat țara din martie și a forțat autoritățile să instituie măsuri de izolare, a scăzut-o la 111 trilioane de dolari în primul trimestru.Drept urmare, datoria gospodăriilor din SUA a crescut mai lent între aprilie și iunie, + 0,5% față de an, decât între ianuarie și martie, când a urcat cu 3,8%.În plus, unii șomeri nu mai au dreptul la ajutor de șomaj după șase luni de asistență neîntreruptă și milioane de oameni nu și-au găsit încă un loc de muncă.În ceea ce privește companiile, care au avut de-a face cu întreruperile activității și cu o recuperare uneori parțială sau lentă, datoria lor a crescut cu 14% față de anul anterior, încetinind puțin față de primul trimestru, când a explodat, în creștere cu 18,4%.Prin comparație, datoria lor a crescut la maximum 7,1% pe an în ultimii zece ani.Guvernul federal american a cheltuit miliarde de dolari de la sfârșitul lunii martie pentru a ajuta gospodăriile și întreprinderile să facă față consecințelor acestei crize fără precedent.Datoria sa a crescut cu 58,9% în al doilea trimestru, după ce a urcat deja cu 11,4% în primul trimestru. A crescut cu 6,7% în 2019.