Donald Trump caută metode ca o parte din tranzacţia TikTok să ajungă la Trezoreria SUA

Deocamdată, Departamentul Trezoreriei şi ByteDance, compania mamă a TikTok, au anunţat că au ajuns la un acord preliminar, care va permite atât Oracle dar şi altor investitori americani, printre care Walmart, să preia pachetul majoritar al TikTok.Trump are însă o problemă, consilierii săi juridici i-au transmis că nu există nicio metodă legală prin care guvernul poate primi o plată dintr-o asemenea tranzacţie.„Uimitor e că am aflat că nu poţi face asta. Nu ai voie să primeşti bani. Ce înseamnă asta? Ei sunt dispuşi să plătească guvernului, dar nu au voie s-o facă, pentru că nu există o modalitate, nu există o soluţie legală. Şi mă întreb, vor să plătească o sumă mare guvernului şi noi nu avem voie să le luăm banii? Cum s-a întâmplat asta? Cât de proşti putem fi? Aşa că studiem problema”, a spus Trump într-o conferinţă de presă.Aplicaţia TikTok a cerut unei curţi de justiţie din SUA să blocheze decizia administraţiei Trump de a interzice aplicaţia în America , a informat Bloomberg sâmbătă. TikTok şi compania care deţine aplicaţia, ByteDance, au depus o plângere la curtea federal din Washington , contestând ordinul executiv al preşedintelui american Donald Trump.