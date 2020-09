​SUA: Judecătoarea progresistă a Curţii Supreme Ruth Bader Ginsburg a încetat din viaţă la vârsta de 87 de ani

Decana de vârstă a Curţii Supreme Americane, judecătoarea progresistă Ruth Bader Ginsburg a murit vineri la vârsta de 87 de ani, a anunţat înalta curte, o lovitură pentru progresişti care ar putea afecta pe termen lung echilibrul instituţiei în beneficiul conservatorilor, transmite AFP, citată de Agerpres. "Judecătoarea Ruth Bader Ginsburg a murit în această după-amiază acasă, înconjurată de familie, din cauza complicaţiilor cauzate de cancerul pancreatic cu metastaze", a precizat instanţa. Problema înlocuirii lui RBG, aşa cum era cunoscută magistrata, va cântări foarte mult în acest moment al campaniei prezidenţiale.Cea mai cunoscută judecătoare a cvartetului progresist al Curţii Supreme, Ginsburg a fost numită în 1993 de către preşedintele Bill Clinton. Confirmată de Senat cu o majoritate zdrobitoare, a fost a doua femeie membră a înaltei curţi alături de Sandra Day O'Connor.S-a bucurat de o mare popularitate, neaşteptată având în vedere austeritatea asociată în mod tradiţional cu cei nouă judecători ai Curţii Supreme. Acest lucru se datorează în parte faptului că judecătoarea Ginsburg a fost o pionieră în lupta pentru emanciparea femeilor în anii '70. Ulterior, Ruth Bader Ginsburg şi-a îndreptat atenţia asupra altor aspecte ale societăţii americane, apropiindu-se de tineri şi de probleme precum avortul sau căsătoria între persoane de acelaşi sex.Cu stilul şapcă/adidaşi şi o înălţime de 1.54, RBG prefera totuşi coliere de perle, cocul jos şi mănuşile din dantelă. La Curtea Supremă era singura care purta jabou peste roba neagră. Stilul său desuet a distins-o însă şi a dus la crearea mai multor produse derivate din această imagine, inclusiv costume pentru Halloween. A rămas până la final în pas cu spiritul timpului."Era timpul", a comentat octogenara în 2018 când a fost întrebată despre mişcarea #MeToo."Femeile au tăcut prea mult timp pentru că au crezut că nu pot face nimic".Născută într-o familie de evrei în Brooklyn, pe 15 martie 1933, a fost încurajată de mama ei să studieze. "Mi-a spus să devin o doamnă, iar pentru ea asta însemna să fii tu însăţi şi independentă", spunea RBG. La Universitatea Cornell s-a căsătorit cu un coleg de clasă, Martin Ginsburg, cu care a avut doi copii."Lucrul remarcabil la Marty a fost că i-a plăcut că am creier", avea să spună mai târziu despre soţul ei, un important avocat în domeniul fiscal, care, lucru rar în acea epocă, gătea şi avea grijă de copii. În 1956, a intrat la prestigioasa Universitate Harvard, unde a fost una din cele nouă femei din aproximativ cei 500 de studenţi care studiau dreptul. Îşi va termina studiile la Universitatea Columbia.După absolvire, firmele de avocatură din New York au refuzat să o angajeze."Am avut trei lucruri împotriva mea. Primul, eram evreică. Al doilea, eram femeie. Dar partea cea mai rea a fost că eram mama unui copil de patru ani". Devine apoi o activistă înverşunată pentru drepturile femeilor.Ruth Bader Ginsburg a urmat tratamente pentru mai multe tipuri de cancer în ultimii 20 de ani, în special la pancreas şi colon. În 2010 şi-a îngropat soţul, iar a doua zi după înmormântare s-a întors la Capitol Hill.Democraţii americani s-au temut mai mult decât orice de dispariţia lui RBG deoarece preşedintele Donald Trump va încerca, fără îndoială, să o înlocuiască cu un judecător conservator. Noua numire va fi confirmată printr-un vot în Senat, unde Partidul Republican deţin majoritatea.Curtea Supremă are deja o majoritate de cinci judecători conservatori.Reuters informează, citând informaţiile transmise de ABC News, că este de aşteptat ca preşedintele Trump să prezinte un candidat în umătoarele zile. Lista potenţialilor candidaţi este scurtă şi include cel puţin o femeie, conform sursei citate.