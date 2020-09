ICARUS, un proiect ruso-german de monitorizare a migraţiilor animalelor cu ajutorul instrumentelor de la bordul ISS, a devenit funcţional

, acronim pentru International Cooperation for Animal Research Using Space, are drept misiune observarea tiparelor migraţionale ale animalelor urmărite cu ajutorul unor transmiţătoare în scopul găsirii unor soluţii în ceea ce priveşte eforturile de conservare a vieţii sălbatice.Primul studiu din cadrul proiectului vizează comportamentul migraţional a peste 2.000 de mierle şi de păsări din familia Turdidae în Europa, Rusia şi America de Nord, potrivit Institutului Max Planck din oraşul Konstanz, sudul Germaniei.Animalele au fost echipate cu mini-transmiţătoare care trimit informaţii privind locaţia acestora către o antenă cu o lungime de trei metri ataşată de peretele exterior al staţiei spaţiale.ICARUS ar putea fi totodată utilizat ca un sistem de avertizare timpurie pentru dezastre naturale, întrucât au existat indicii care confirmă comportamentul anormal al animalelor înaintea unor evenimente precum cutremurele.Oamenii de ştiinţă cred de asemenea că cercetarea asupra tiparelor migraţionale ar putea fi folosită pentru a preveni epidemii, întrucât animalele pot răspândi agenţi patogeni atunci când se deplasează dintr-un loc în altul.