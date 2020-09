VIDEO Doi polițiști din Los Angeles, în stare gravă după ce au fost împuscați în mașină / Protestatari adunați în fața spitalului au scandat „Sperăm să moară”

Imagini cu atacul difuzate de departamentul șerifului arată un bărbat care se apropie de mașina parcată în orașul Compton și trage prin geamul pasagerului din dreapta, înainte de a fugi.

To the protesters blocking the entrance & exit of the HOSPITAL EMERGENCY ROOM yelling "We hope they die" referring to 2 LA Sheriff's ambushed today in #Compton: DO NOT BLOCK EMERGENCY ENTRIES & EXITS TO THE HOSPITAL. People's lives are at stake when ambulances can't get through.