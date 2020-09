O „anarhistă transsexuală satanistă” a câștigat nominalizarea republicană în cursa pentru postul de șerif din comitatul Cheshire

DiMezzo, care a candidat cu sloganul de campania “F*** the Police” și care se aștepta să piardă cursa, a câștigat nominalizarea joi.Ea s-a înscris în cursă pentru desemnarea candidatului republicanilor cu două zile înainte de termenul final, după ce a aflat că tradiționalul candidat republicat, Earl Nelson, nu mai candidează.Marylin Huston, șefa filialei republicane din Cheshire, a felicitat-o pentru victorie. Huston s-a referit în mod constant la DiMezzo ca “el”, deși candidata se identifică drept „She-Male”.

Într-o postare pe blogul ei de vineri, DiMezzo a afirmat că se opune unui sistem care permite oamenilor să intre într-o cabină și să voteze fără să știe “absolut nimic despre persoana pe care o nominalizează pentru cel mai puternic post de impunere a legii din comitat”."Candidez pentru postul de șerif deoarece mă opun însuși sistemului și șeriful are cea mai mare capacitate din comitatul Cheshire de a se opune sistemului,” a arătat ea. “Sistemul care te-a dezamăgit permițându-mi mie - o transsexuală satanistă anarhistă - să fiu candidatul tău pentru postul de șerif este același sistem pe care îl atac. Îmi pare rău, și știu că doare să auzi asta, dar acest sistem este o minciună." Inside Sources , care a relatat primul povestea, afirmă că Aria va concura pentru postul de șerif împotriva democratului Eli Rivera, care dorește un al cincilea mandat. Publicația notează că Aria DiMezzo provine dintr-un grup de activiști libertarieni și are o emisiune radio pe internet.Potrivit descrierii de pe blogul ei, Aria DiMezzo „a avut multe întâlniri cu poliția în viața ei și foarte puține dintre ele au fost pozitive. Este Înaltă Preoteasă la Biserica Reformată Satanică, o femeie trans și o anarhistă republicană”