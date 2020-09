VIDEO Poliția franceză a folosit gaze lacrimogene în timp ce ”vestele galbene” s-au întors cu noi proteste la Paris

Autoritățile franceze au mobilizat o prezență masivă a poliției în Paris și au folosit gaze lacrimogene sâmbătă în timp ce mișcarea ”vestelor galbene” s-a întors în capitală după ce aceasta fusese atenuată din cauza crizei provocate de coronavirus, relatează Reuters.

Mai multe sute de manifestanți s-au adunat în două piețe din Paris pentru marșuri autorizate. În timp ce un marș a pornit fără incidente, celălalt a fost întârziat după ce poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii care au părăsit ruta stabilită, iar unii dintre demonstranți au incendiat coșuri de gunoi și mașini.

#France \uD83C\uDDEB\uD83C\uDDF7 #GiletsJaunes and #BlackBloc they prepare barricades to defend protesters from violent police attacks PARIS. #12septembre #YellowVests ✊\uD83C\uDFFD\uD83D\uDD25\uD83D\uDD25\uD83D\uDD25\uD83D\uDD25 pic.twitter.com/ldHIV9H8Ey

Autoritățile au interzis protestele în zona centrală, inclusiv pe Champs-Elysees, scena revoltei acum aproape doi ani când furia cu privire la impozitele pe carburant și stilul de conducere al președintelui Emmanuel Macron au scos sute de mii de oameni în stradă în toată Franța.

French police fired tear gas under a rain of projectiles and arrested dozens of people on Saturday as thousands of "yellow vest" anti-government protesters returned to the streets of Paris. #YellowVests pic.twitter.com/xDv4WkQoB9