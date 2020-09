VIDEO Nou protest al femeilor în Belarus: Protestatarele, reținute cu brutalitate și aruncate la propriu în dube - UPDATE

Zeci de persoane au fost reținute în timp ce mii de oameni au ieșit în stradă la Minsk cerând eliberarea unei lidere a opoziției, într-un nou val de proteste masive după un scrutin prezidențial disputat, relatează Reuters. O femeie în vârstă de 73 de ani, devenită simbol al protestelor din ultimii 30 de ani, ține piept forțelor de ordine, opunându-se reținerii oamenilor.

The tale is called how a few brave women took the mask away from riot police @motolkohelp #StandWithBelarus #Belarus pic.twitter.com/8gO6n0GbLi — Voices from Belarus⚪️\uD83D\uDD34⚪️ (@VoicesBelarus) September 12, 2020

❗️ Just look at how Lukashenko's goons arrest women. Top left corner. pic.twitter.com/lleQTdTsrv — NEXTA (@nexta_tv) September 12, 2020

A video from inside a police truck full of women who were detained at Freedom square in Minsk at the very beginning of the march. pic.twitter.com/eecEYO8C9h — NEXTA (@nexta_tv) September 12, 2020

UPDATE 17.35: Cel puțin 5.000 de persoane, majoritatea femei, au ieșit să protesteze sâmbătă, scandând ”Pleacă”, mesajul transmis lui Lukașenko, dar și ”Masha” - o alternativă la Maria - în semn de sprijin pentru Maria Kolesnikova, 38 de ani, una dintre figurile centrale ale opoziției alături de la Svetlana Tihanovskaya, care a candidat împotriva lui Alexandr Lukașenko pe 9 august.

”Sveta este președinta mea, Masha este regina mea”, scrie pe unul dintre bannerele care iese din mulțime.

Poliția a început să rețină oameni la scurt timp după începerea protestului la 12.00 GMT, iar cel puțin 40 de oameni au fost băgați în dubele poliției doar în prima oră de protest.

Poliția din Belarus a reținut cel puțin șase persoane sâmbătă la începutul protestelui antiguvernamental din Minsk, a relatat un martor Reuters.

Nina Baginskaya, care a ieșit pentru prima pentru a protesta în 1988 și a fost reținută de zeci de ori, potrivit Voices from Belarus, este văzută cum se oprește în fața unui vehicul al forțelor de ordine pentru a împiedica mașina să înainteze către protestatari.

De asemenea, o nouă înregistrare video o arată pe femeie cum se opune propriei rețineri și se ceartă cu forțele de ordine în scandările celorlalți protestatari.

The security forces tried to detain 73-year-old Nina #Bahinskaya, who has been taking part in nearly every political rally in the past 30 years. Other women were able to defend her. She is one of the bravest women in #Belarus and is being admired by the whole country pic.twitter.com/kqUikQhRa9 — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) September 12, 2020

Câteva femei i-au dat masca jos unui reprezentant al forțelor de ordine și l-au bătut cu măturaPoliţia belarusă a arestat sâmbătă cu brutalitate mai multe zeci de manifestanteDe o lună, manifestaţii săptămânale reunesc în fiecare duminică peste 100.000 de persoane la Minsk împotriva realegerii considerate frauduloase a lui Aleksandr Lukaşenko pe 9 august.