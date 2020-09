VIDEO 19 ani de la atentatele din 11 septembrie: Câteva întrebări și răspunsuri legate de atacuri / FOTO Cum arată acum „Ground Zero” din New York

Turnul de nord (WTC 1) s-a prăbuşit la ora 10:28 AM, după ce a ars timp de aproximativ 102 minute. La prăbușirea turnului de nord, resturile clădirii au avariat grav clădirea WTC 7. Integritatea sa structurală a fost compromisă şi mai mult de incendii, şi clădirea s-a prăbuşit mai târziu în acea zi, la ora 5:20 PM.









Peste 6.000 de oameni au fost răniţi în atentatele din 11 septembrie.









Anterior, cplexul de la World Trade Center a mai fost vizat de un atac terorist.







În 1993, un grup de terorişti a detonat un camion cu explozibili în parcarea subterană de sub complexul World Trade Center. Explozia a afectat şapte etaje, s-a soldat cu şapte morţi şi peste 1.000 de răniţi. Însă turnurile au rămas în picioare. FBI a arestat ulterior mai mulţi islamişti responsabili pentru atentat.

CIA i-a urmărit chiar pe o parte dintre atentatorii din 11 septembrie, pe teritoriul Statelor Unite, pentru că erau suspectaţi că reprezintă o ameninţare pentru securitate, dar autorităţile nu au acţionat pe baza acestor informaţii.









Al-Qaida, sprijinită de talibani – o mişcare politică islamică fundamentalistă care a dominat Afganistanul din 1996 până în 2001 – a revendicat rapid atacurile din 11 septembrie.







După atacurile din 11 septembrie, administraţia Bush a evocat și presupuse legături între agenţii al-Qaida şi serviciile de informaţii din Irak.











FOTO - Cum arată acum „Ground Zero” - Ce s-a ridicat în locul fostului World Trade Center

La ora locală 08.45 (n.r – 15.45 ora României), un avion de pasageri B-767 al companiei American Airlines a lovit Turnul de nord (110 etaje) al complexului World Trade Center din New York.Câteva minute mai târziu, un al doilea avion deturnat, un B-737 al companiei United Airlines, a lovit cel de-al doilea turn.Turnul de sud (WTC 2) s-a prăbuşit aproximativ la ora 9:59 AM, după ce a ars timp de 56 de minute într-un incendiu cauzat de impactul cu avionul ce efectua zborul United Airlines 175.Un alt grup de terorişti a condus zborul American Airlines numărul 77 în Pentagon la ora 9:37 AM.Un al patrulea zbor, United Airlines 93, a cărui ţintă finală se presupune că a fost Capitoliul sau Casa Albă, s-a prăbuşit lângă localitatea Shanksville, Pennsylvania la 10:03 AM, după ce pasagerii au intrat în luptă cu teroriştii.Atacurile s-au soldat cu 2.996 de morţi din 90 de țări, inclusiv cinci români, și a devenit cel mai sângeros atac străin din istorie comis pe teritoriul american. Bilanţul l-a depăşit pe cel de la Pearl Harbor, din 1941, soldat cu 2.403 de morţi în rândul americanilor.Cel puţin 200 de oameni au murit după ce au sărit din turnurile în flăcări și peste 400 de lucrători ai serviciilor de urgenţă care au fost prezenţi la locul dezastrului au murit în timp ce încercau să salveze oameni şi să stingă incendii.Gruparea teroristă al-Qaida a coordonat şi a revendicat atacurile. Anterior, liderul grupării teroriste Osama ben Laden declarase jihad împotriva Statelor Unite, ceea ce a fost perceput drept principalul factor motivant pentru atentatori.Cincisprezeze dintre cei 19 oameni implicaţi în atentate proveneau din Arabia Saudită, restul erau din Emiratele Arabe Unite, Egipt şi Liban. Unii au locuit o perioadă în Europa şi au putut să se integreze cu uşurinţă în Statele Unite.World Trade Center a fost un complex de şapte clădiri din Manhattan, folosite în special ca spaţii comerciale şi de birouri. În momentul finalizării lor, la începutul anilor ’70, Turnurile Gemene, cu o înălţime de circa 400 de metri, erau cele mai înalte clădiri din lume.Au existat mai multe incidente înainte de atacurile din 11 septembrie care au sugerat că urmează un atentate de proporţii. Printre acestea se numără atentatul din 1993 de la World Trade Center, atentatele din 1998 de la ambasadele americane din Kenya şi Tanzania, atacul din 2000 asupra USS Cole, care era ancorat în Yemen.Atentatorii au intrat în cabinele celor patru avioane şi au ucis sau imobilizat echipajul folosind cuttere şi alte instrumente rudimentare.Pasagerii de la bordul United Airlines Flight 93 au decis să acţioneze împotriva teroriştilor şi au intrat în cabină, înainte ca islamiştii să reuşească să prăbuşească avionul, omorându-i pe toţi cei aflaţi la bord.Avionul se îndrepta spre Washington D.C., unde probabil că viza Casa Albă sau clădirea Capitoliului.Autorităţile americane au avut nevoie de aproape 10 ani pentru a-l găsi şi ucide pe bin Laden, considerat arhitectul atacurilor din 11 septembrie. SUA puseseră o recompensă de 25 de milioane de dolari pe capul său.Pe 2 mai 2011, o echipă a trupelor de elită Navy SEALs a lansat un raid asupra bazei acestuia din Abbottabad (Pakistan), omorându-l pe ben Laden şi mai mulţi dintre bodyguarzii săi.Preşedintele din acea perioadă, George W. Bush, cu sprijinul Congresului, a ordonat o invazie militară a Afganistanului, pentru a distruge al-Qaida şi a-i îndepărta pe talibani de la putere.Operațiunea americană în Afganistan se derulează încă și în ziua de azi.Oficialii americani au afirmat şi că Irakul are arme de distrugere în masă, în special arme biologie. Nicio astfel de armă nu a fost descoperită după invadarea şi ocuparea Irakului.Atacurile din 11 septembrie au intensificat lupta împotriva terorismului, nu numai în Statele Unite, ci în toată lumea.Administraţia SUA a creat Departamentul pentru Securitate Internă, care coordonează eforturile între agenţiile de informaţii. În plus, aeroporturile au sporit măsurile de verificare a pasagerilor, iar cooperarea dintre state în domeniul strângerii de informaţii a fost consolidată.Surse: USA Today, News.ro, HotNews.ro, Rador, Reuters.Pe "Ground Zero" din New York - locul de unde odată se ridicau turnurile gemene - noul complex World Trade Center a prins contur în ultimii ani, mai ales după ce a fost inaugurată "Freedom Tower" sau One World Trade Center - cea mai înaltă clădire din emisfera vestică - 541 de metri înalțime.La zece ani de la atentatele teroriste din 21 septembrie 2001, pe locul fostelor turnuri gemene americanii au deschis publicului un memorial. Pe pereții fundațiilor fostelor turnuri au fost amenajate fântâni imense în care apă cade încontinuu și se scurge într-o gaură din mijloc care pare fără fund. Un loc al plângerii în care americanii și nu numai vin, mai ales pe 9/11 în fiecare an, că la un loc de pelerinaj.Cele două imense fântâni sunt "înrămate" de un parapet metalic pe care sunt gravate numele celor aproape 3.000 de victime. Acolo, în spațiul gol al literelor, oamenii care vin pun câte un trandafir sau câte un steag în semn de amintire.Toată zona este impresionantă, iar noaptea în special, când fântânile sunt puternic luminate, întregul complex capătă o mare încărcătură emoțională.In jurul fântânilor pe parapete metalice sunt gravate numele celor 2.996 de victime:Apa curge mereu în golul lăsat în urma de Turnurile Gemene:Steaguri și flori puse de cei care vin la Ground Zero:Intre cele doua fântâni care curg în fostele fundații ale turnurilor, pe locul fostei Sfere de metal care era așezata intre turnurile gemene, a fost ridicat un muzeu al comemorării tragediei din 2001.Edificiul a fost conceput la exterior sa semene cu o clădire prăbușita, iar la intrare, chiar dincolo de peretele de sticla, străjuiește unul dintre ultimii piloni de baza al turnurilor ce a fost ridicat din zona prăbușirii în 2002.Pe 21 mai 2014 Muzeul a fost inaugurat și deschis publicului. Pagina web a muzeului poate fi accesata aici. Clădirea Muzeului, în dreapta, între fântâna (prim-plan) și noul One World Trade Center (în fundal):In jurul fântânilor din fundațiile fostelor turnuri gemene, autoritățile americane au amenajat un parc cu zone paralele du gazon si copaci plantati in aliniament. Printre toti arborii din parc se afla si unul din cei cativa copaci din jurul fostelor turnuri gemene care au supraviețuit in urma prăbușirii celor doua clădiri în 2001.Copacul - un păr de tip chinezesc - a fost găsit intre rămășitele turnurilor aproape ars, cu o singura creanga întreagă. In 2010, dup-a ani în care a fost îngrijit sa crească înapoi, a fost adus și plantat in parcul ce se construia in jurul fântânilor de la Ground Zero.Pomul supraviețuitor, adus înapoi la Ground Zero în 2010, securizat cu cabluri si protejat cu un gard:Lânga parc, într-un colt al întregului complex se regăsește o micuța stație de pompieri, locul de unde au intervenit primele ajutoare pe 9 septembrie 2011. Pe peretele clădirii este pusa o placheta mare de bronz, cu basoreliefuri ilustrând momentele tragice din 2001.Pe placheta sta scris cu litere mari: "Dedicated to those who fell and those who carry on. May we never forget".După atentatele din 2001 s-a pus problema reconstruirii unui nou complex WTC. Mai multe variante de clădiri, mai multe design-uri au fost propuse, iar in cele din urma s-a optat pentru un nou complex cu mai multe clădiri de dimensiuni, forme si înălțimi diferite.Cel mai impunător turn din complex este One World Trade Center (denumit si neoficial "Freedom Tower"), un zgârie nori mai înalt decât fostele turnuri gemene si decat oricare alta cladire nu doar din New York, ci din intreaga emisfera vestica. Ca înălțime, de la baza si pana la vârful antenei, turnul are o înălțime de 541 de metri, adică 1776 de picioare, un număr simbolic cu referire la anul in care s-a semnat declarația de independenta a Statelor Unite. Fata a include antena, înălțimea turnului de 104 etaje ar fi de 417 metri.Lucrările la 1 World Trade Center, perla coroanei pentru noul complex care se ridica in lower Manhattan, au început în 2006, iar in 2013 lucrările de structura s-au finalizat, clădirea fiind deschisă oficial un an mai târziu.In total, noul turn a costat in jur de 4 miliarde de dolari,.Privita din lateral in sus, de la nivelul strazii, fațada clădirii arata ca o piramida care urca spre cer si se întâlnește, simbolic, undeva într-un punct imaginar cu cele doua raze puternice de lumina care sunt proiectate noapte în plan vertical si care marchează lipsa turnurilor gemene de pe skyline-ul New Yorkez.One WTC vazut dinspre Battery Park:One WTC domină, din fundal, clădirile înalte din centrul fiananciar al New York-ului. Imagine realizata din Brooklyn, de pe malul East River:One WTC văzut de pe Brooklyn Bridge:One WTC si Four WTC (clădirea cu doua lumini roșii pe acoperiș), văzute din Empire State Building:One WTC apare ca o piramidă când e privit din lateral in sus, de la nivelul străzii: