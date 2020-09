Germania: Ministrul agriculturii vrea să interzică uciderea puilor de găină

În filiala magazinului Rewe din zona Zehlendorf-Mitte, viitorul a devenit deja realitate. Dacă doriți să cumpărați ouă de aici, puteți alege deja între diferite oferte care au un element comun: niciun pui nu a murit pentru producție. Desigur, acest fapt nu este îndeajuns, pentru că 45 de milioane de pui de gen masculin sunt uciși imediat după eclozare în fiecare an. Aceștia sunt gazați sau mărunțiți în hrana animalelor, deoarece sunt de gen „greșit” – nu se încadrează în lanțul de reciclare al incubatorului. Micii cocoși de numai o zi sunt aranjați pe benzile din fabrici; acest lucru se întâmplă de 123.288 de ori pe zi.Puii uciși provin de la găinile ouătoare care sunt crescute pentru a depune cât mai multe ouă. Există aproximativ 50 de milioane de găini performante în Germania; fiecare dintre acestea face până la 300 de ouă pe an. Cocoșii nu pot contribui în mod natural la producția de ouă și sunt doar o opțiune de rezervă pentru producția de carne, deoarece există deja pui speciali care cresc rapid și au multă carne, spre deosebire de descendenții masculi ai găinilor ouătoare, a căror carne este destul de dură.Activiștii pentru drepturile animalelor și politicienii s-au indignat multă vreme de faptul că milioane de pui mici și pufoși ajung în tocător. Printr-un acord, partidele Uniunea Creștin-Democrată (CDU) și Partidul Social Democrat German (SPD) au decis ca această situație să se încheie cel târziu până în 2019, dar planul nu a funcționat. Ministrul german al agriculturii, Julia Klöckner (CDU), vrea acum să compenseze această întârziere, prezentând un proiect de lege pentru a interzice uciderea puilor, începând cu finalul anului 2021. „Foarte clar: sfârșitul anului 2021 înseamnă sfârșitul acestei situații, în Germania”, a declarat Klöckner miercuri, 9 septembrie 2020, la Berlin. „Vom fi primii din lume care interzic uciderea puilor”, a subliniat Julia Klöckner. Pentru ministrul german al agriculturii, acest pas reprezintă „o piatră de hotar în ocrotirea animalelor”.Activiștii pentru drepturile animalelor și SPD o acuză pe Klöckner că a pierdut timpul. Ministrul german al agriculturii „a încercat inițial cu disperare să ajungă la acorduri voluntare cu companiile din industria păsărilor pentru a nu mai ucide puii”, a replicat președintele asociației pentru bunăstarea animalelor Thomas Schröder, dar o astfel de negociere a reprezentat un deprimant eșec. „Pentru că doamna Klöckner a vrut mai întâi să ia calea voluntară, a pierdut mult timp”, a declarat expertul în protecția animalelor din SPD Susanne Mittag.O interdicție legală nu ar fi fost posibilă mai devreme, a subliniat Klöckner, deoarece o astfel de măsură presupune ca incubatoarele să aibă alternative pregătite pentru piață și pentru producția în serie, în caz contrar interdicția ar putea fi atacată în instanță de către companiile producătoare.Încă din 2013, Renania de Nord-Westfalia a dorit să interzică prin lege uciderea puilor, dar a eșuat în instanță. Anul trecut, Curtea Administrativă Federală a decis că această practică este permisă „temporar”, deși protecția animalelor era un obiectiv de stat în Legea fundamentală din 2002. Judecătorii au precizat că numai interesele economice nu sunt „un motiv rezonabil” pentru uciderea puilor de sex masculin, dar instanța a admis, în favoarea incubatoarelor, că nu exista încă o procedură în serie pregătită pentru a determina din ou sexul păsărilor. În plus, politicienii au acceptat zeci de ani la rând ponderarea redusă în ceea ce privește bunăstarea animalelor, astfel încât nu se poate impune o interdicție imediată.Acum însă există alternative, pentru că, prin finanțări în valoare de milioane de euro de la Ministerul Agriculturii, este posibil să se determine genul păsărilor încă din ou și, astfel, embrionii care ar urma să fie cocoși nu mai sunt incubați. Cea mai avansată este o procedură endocrinologică, dar care poate fi utilizată doar din a noua zi.Activiștii pentru drepturile animalelor critică faptul că puii pot simți durere începând cu a șaptea zi, de aceea, ministerul agriculturii vrea să înăsprească din nou legea. Începând cu 2024, determinarea genului ar trebui efectuată până în a șasea zi, iar uciderea ulterioară a embrionilor ar trebui interzisă.Fermele organice merg pe o cale diferită. Se bazează pe puiul cu dublu scop: găinile depun ouă, cocoșii ajung să dea carne. Dezavantajul este că, în comparație cu rasele speciale, găinile obișnuite produc mai puține ouă, cresc mai încet și au mai puțină carne pe piept.A o treia cale poate fi văzută mai frecvent în comerț, unde se vând ouă de la fermele cu găini ouătoare care îi cresc, de asemenea, pe frații masculi ai acestora. Costurile suplimentare de întreținere a cocoșilor se regăsesc în prețul ouălor.Asociația centrală a industriei germane de păsări de curte (ZDG) solicită o reglementare la nivel european. Ca parte a liberei circulații a mărfurilor în UE, incubatoarele poloneze sau olandeze vor continua să omoare puii de sex masculin în prima zi de viață și să ofere ouă sau produse din ouă produse acolo ca parte a acestui lanț de aprovizionare în comerțul cu amănuntul din Germania și în segmentul consumatorilor la vrac, a declarat președintele ZDG, Froedrich-Otto Ripke. „Doar legislația UE poate rezolva această dilemă.”Julia Klöckner, de asemenea, ar dori o reglementare la nivelul UE, dar vede puține șanse ca ea să fie implementată în timp util. În schimb, Klöckner i-a îndemnat pe comercianții cu amănuntul să nu mai vândă ouă importate din țări în care uciderea puilor este încă permisă.Până la începutul anului viitor, lanțul de magazine Lidl dorește să ofere ouă ecologice numai de la fermele Bruderhahn din Germania, iar întreaga gamă urmează să fie schimbată până la sfârșitul anului 2022. La sfârșitul acestui an, Aldi vrea să comercializeze primele ouă provenite din lanțurile de producție în care a fost aplicată determinarea genului încă din ou.Lanțul de supermarketuri Rewe este cel mai avansat. A doua băcănie germană ca mărime vinde de ceva timp ouă „Respeggt” cu determinarea genului embrionului. Există, de asemenea, ouă de la mărci de pui unde sunt crescuți și cocoșii, precum „Haehnlein” și „Spitz & Bube”. Bunurile convenționale tind să rămână în umbră pe raftul de ouă.Ministerul așteaptă o suprataxă de unu până la doi cenți pe ou dacă se aplică interdicția. Astăzi, însă, clienții care decid să nu omoare puii trebuie să sape un pic mai adânc în buzunare. Un ou „Respeggt” costă 26 de cenți la Rewe, un ou „Spitz & Bube” costă 37 de cenți. Pe de altă parte, ouăle de crescătorie sunt disponibile la 19,5 cenți.