Coronavirus New York: Restaurantele au primit acceptul să servească în interior / Care sunt regulile

Autorizația este supusă unor condiții drastice, și anume măsurarea temperaturii la intrare și obligația pentru fiecare grup de clienți de a furniza detalii de contact, care pot fi utilizate în caz de contaminare.Unitățile nu vor putea servi după miezul nopții, niciun client nu va putea sta la bar și toate mesele vor trebui să fie separate la cel puțin doi metri, a indicat guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo.Singurul factor de decizie în materie, el a exclus încă marți posibilitatea de a relua servirea la interior considerând că nu au fost îndeplinite condițiile pentru a face posibilă verificarea respectării distanțării fizice.Mai mulți aleși, democrați și republicani, inclusiv președintele Donald Trump, ceruseră, în ultimele zile, ca restaurantele din New York să fie din nou autorizate să servească în interior, așa cum se întâmplă în toate celelalte zone din Statul New York.Guvernatorul a anunțat că echipele de control vor fi extinse pentru a încerca să acopere toate cele aproximativ 10.000 de restaurante din New York.Guvernatorul a spus că se bazează și pe oamenii din New York pentru a notifica serviciile de sănătate în cazul unei încălcări clare a regulii de 25%.„Restaurantele prezintă un risc potențial din cauza concentrării oamenilor din interior, dar deficitul este considerabil atunci când nu pot funcționa”, a recunoscut Andrew Cuomo la o conferință de presă.Guvernatorul a avertizat că serviciul în interior ar putea fi interzis din nou dacă rata cazurilor pozitive pentru coronavirus va crește semnificativ după ce a fost sub 1% timp de o lună.În schimb, dacă cifrele rămân la nivelul actual, Andrew Cuomo intenționează să permită restaurantelor să primească clienți la 50% din capacitate începând cu 1 noiembrie.Potrivit unui studiu al New York Times, care se bazează pe datele de pe site-ul Yelp, aproape 900 de restaurante au închis definitiv în New York de la începutul pandemiei.