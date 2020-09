​Brexit: Marea Britanie sfidează UE și revine asupra angajamentelor asumate, admițând că acest lucru încalcă dreptul internațional

Citește și:

Dorința britanică de a revizui o parte a angajamentelor privind ieșirea din UE de la sfârșitul lui ianuarie, dezvăluită luni de Financial Times, a surprins europenii, care au avertizat că acest lucru ar aduce o lovitură "încrederii" între cele două părți.Întrebat de deputați asupra revizuirii pe care guvernul dorește să o opereze miercuri, secretarul de stat pentru Irlanda de Nord Brandon Lewis a recunoscut că "aceasta încalcă dreptul internațional de o manieră foarte specifică și limitată".Guvernul intenționează să retușeze, pentru a-l "clarifica", protocolul care prevede aranjamentele vamale pentru Irlanda de Nord.Acest text vizează să garanteze absența unei granițe fizice între Irlanda de Nord și Republica Irlanda, membră a UE, și să evite reapariția tensiunilor în această regiune, însângerată de trei decenii de violențe până la semnarea acordului de pace din Vinerea sfântă, în 1998.Această revizuire vizează asigurarea faptului că "persoanele și companiile din Irlanda de Nord au un acces fără îngrădire la ansamblul pieței britanice", a explicat Brandon Lewis.Această intenție a stârnit nemulțumiri inclusiv în Regat, iar fostul premier Theresa May l-a întrebat în fața deputaților pe Lewis cum poate guvernul să-și asigure viitorii parteneri internaționali asupra faptului că își va respecta angajamentele.Potrivit Financial Times, directorul serviciilor juridice ale guvernului britanic, Jonathan Jones, a demisionat din cauza acestei revizuiri.Negocierile s-au reluat marți după-amiază într-un climat tensionat, cu atât mai mult cu cât Londra a amenințat cu retragerea dacă nu se realizează progrese în această săptămână.Înaintea negocierilor care urmează să dureze până joi, negociatorul britanic David Frost a cerut UE să "dea dovadă de mai mult realism asupra statutului de țară independentă" al Regatului Unit.Marea Britanie a părăsit formal UE în 31 ianuarie, la aproape patru ani după referendumul care a marcat sfârșitul a 46 de ani de mariaj turbulent. Dar rămâne sub reglementările europene până la sfârșitul lui decembrie, o perioadă de tranziție în care cele două părți încearcă să ajungă la un acord de liber-schimb.Negocierile întâmpină dificultăți la condițiile de concurență loială și la pescuit. Bruxellesul dorește un acord până la finalul lui octombrie pentru a permite ratificarea în timp util.Premierul Boris Johnson a avertizat la rândul lui că în lipsa unui compromis până la summitul european din 15 octombrie se va mulțumi cu un "no deal" în ciuda riscurilor economice în această perioadă de criză istorică provocată de pandemia de coronavirus.El a apreciat luni că acest lucru ar reprezenta chiar un rezultat bun care ar permite Regatului să "prospere" deoarece va avea "libertatea să încheie acorduri comerciale cu toate țările din lume".Dar mediul de afaceri se arată mai îngrijorat iar lira sterlină a început să scadă.Pe lângă UE, guvernul britanic încearcă să obțină un acord până la finalul anului cu alte mari puteri, în special cu Statele Unite, unde a patra rundă de negocieri începe marți.Dar încălcarea angajamentelor ar putea afecta negocierile Regatului și cu alte țări."Dacă Regatul Unit, părăsind UE, (...) o face într-o manieră care încalcă Acordul din Vinerea sfântă, nu va exista un acord de liber-schimb între SUA și Regatul Unit", a avertizat Brendan Boyle, membru al Congresului american, marți, la BBC.