Der Spiegel: Sesiunea Parlamentului UE la Strasbourg – circul itinerant în zona de risc

Strasbourg este, de fapt, sediul Parlamentului Uniunii Europene. Cu toate acestea, ca măsură de precauție, în primele luni ale pandemiei de coronavirus oficialii UE au rămas la Bruxelles. Acum, parlamentarii europeni ar trebui să călătorească din nou în Alsacia, mulți dintre ei neputând accepta acest fapt.





Europa se confruntă cu probleme majore: pandemia de coronavirus a tras în jos economia UE, pachetul de ajutor de miliarde de dolari asupra căruia au convenit șefii de stat și de guvern la sfârșitul lunii iulie este blocat în parlament. Cazul de otrăvire a opozantului rus Aleksei Navalnîi, disputa greco-turcă asupra gazelor naturale din Marea Mediterană, așteptările constante ale lui Viktor Orbán în cadrul comunității – în prezent, nu se duce lipsa provocărilor la nivel mondial.





De zile întregi însă nimic nu îi mișcă mai mult pe parlamentarii europeni decât întrebarea dacă ar trebui sau nu să se întâlnească regulat timp de o săptămână, începând din 14 septembrie, la sediul Parlamentului European de la Strasbourg. Întâlnirile din regiunea Alsacia au fost suspendate încă de la începutul crizei determinate de pandemia de coronavirus, pentru că Strasbourg se află în regiunea Grand Est, unul dintre primele focare din Franța. Prin urmare, în ultimele luni, autoritățile franceze au considerat că este prea riscant ca mai mult de 700 de parlamentari și mii de angajați să plece spre Strasbourg.

Această situație este pe cale să se termine, pentru că acum, după vacanța de vară, președintele francez, Emmanuel Macron, insistă ca parlamentarii europeni să revină la locul oficial de întâlnirii. Noul secretar de stat francez pentru afaceri europene în cadrul Ministerului pentru Europa și Afaceri Externe, Clément Beaune, a comunicat acest lucru fără echivoc președintelui Parlamentului European, David Sassoli. Recent, Clément Beaune a adăugat: „Totul este gata, astfel încât sesiunea plenară din septembrie să poată avea loc în condiții bune.”





Singura problemă este că, dimpotrivă, situația de la Bruxelles privind pandemia de coronavirus a devenit – cel puțin temporar – atât de întunecată, încât Germania, printre altele, a considerat necesar să emită un avertisment de călătorie pentru capitala UE. Pe lângă aceasta, autoritățile belgiene au emis un nivel de avertizare portocaliu pentru departamentul Bas-Rhin, în care se află orașul Strasbourg, ceea ce înseamnă că persoanelor care se întorc de acolo li se recomandă intrarea în carantină. Acest fapt reprezintă o mare problemă pentru sute de parlamentari care se luptă să găsească o soluție la întrebarea pe care o punea și trupa engleză de muzică punk The Clash: „Should I stay or should I go?” (n.t.: Ar trebui să rămân sau ar trebui să plec?)

„Ne dorim cu adevărat să trimitem la Strasbourg sute de angajați și parlamentari de la Bruxelles, aflat în regiunea pe care guvernul federal a declarat-o zonă de risc?”, întreabă politicianul german Rasmus Andresen, membru al Parlamentului European. „Nebunie”, cataloghează pe scurt ideea parlamentarul european Ismail Ertug, membru al Partidului Social-Democrat German.