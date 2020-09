După Huawei, SUA ia în considerare embargoul pentru un alt gigant tehnologic chinez. Germania își continua politica 5G, fără prejudecăți „de origine”

După Huawei, și cel mai mare producător de cipuri din China, (SMIC), este acum amenințat cu un embargo de SUA. Companiilor americane nu li se va mai permite, în acest caz, să facă afaceri cu acest producător, potrivit informațiilor apărute în presa americană și germană. La propunerea Departamentului Apărării, administrația Trump intenționează să includă SMIC pe lista neagră a companiilor care nu au, practic, acces la tehnologia SUA. Există deja peste 300 de companii chineze pe listă, iar din România, una singură, Huawei Technologies Romania Co., Lt.







Departamentul Apărării evaluează în prezent informațiile disponibile, pentru a decide ulterior dacă este justificat să includă SMIC pe lista de embargo a Departamentului de Comerț al SUA. Măsura ar face ca toate exporturile din SUA către SMIC în China să fie strict controlate , a declarat postului CNBC un purtător de cuvânt al Departamentului Apărării. Observatorii internaționali consideră că o astfel de mișcare ar escalada semnificativ războiul comercial dintre Washington și Beijing.











Potrivit Wall Street Journal , se presupune că ar fi legături între SMIC și armata chineză, lucrând cu mari companii de arme din China și, indirect, la proiecte de armament prin cercetări universitare.







Via Cision PR Newswire , sâmbătă, SMIC a respins acuzația, precizând că grupul nu lucrează cu armata, componentele și serviciile sale fiind furnizate numai pentru uz civil și comercial.





China dorește să avanseze în industria cipurilor și a adus recent în țară zeci de specialiști în cipuri, din Taiwan. Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), cu sediul în Shanghai, este listată la bursa din Hong Kong. Statul chinez este partener în producătorul de cipuri, care depinde de livrările din SUA, țara în care grupul obține cele mai multe piese și mașini de care are nevoie. Printre altele, SMIC produce cipuri pentru Huawei.





Germania își are politica ei











Interzicerea acceptării Huawei ca furnizor de 5G în Germania este practic eliminată, după cum reiese din informațiile publicate de Frankfurter Allgemeine Zeitung, care face referire la informații provenind din cercurile guvernamentale. https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/digitec/kann-ich-schnelles-internet-bald-schon-einklagen-16895143.html Potrivit acestora, tehnologia va fi verificată, într-o primă etapă, de Oficiul Federal pentru Securitatea Informației (BSI) pentru aprobarea echipamentelor 5G. Un catalog de securitate cu criteriile de testare va fi adoptat în scurt timp, în Legea Telecomunicațiilor (TKG).









Acest lucru este practic imposibil, deoarece Cancelaria Federală și Ministerul Federal al Economiei s-au pronunțat în repetate rânduri împotriva excluderii Huawei din cauza țării de origine, China.







În articolul „ Huawei are liber în 5G pe piața germană, cu girul lui Merkel ”, din octombrie 2019, scriam despre faptul că, după dezbateri de luni de zile în guvernul german, s-a luat decizia ca Huawei să poată furniza componente pentru întreaga rețea germană 5G. Cancelarul Angela Merkel se teme de o ruptură cu China, s-ar fi spus atunci, în cercurile guvernamentale, iar la presiunile Cancelariei germane, Berlinul renunța la interzicerea tehnologiei mobile chineze.









Dacă furnizorii chinezi ar fi excluși, extinderea rețelei ar fi întârziată cu câțiva ani, a precizat Seehofer. Evident, guvernul federal nu vrea să fie pus sub presiune de SUA cu privire la problema importantă a rețelelor 5G.





Internet rapid și lege nouă





Toți germanii ar trebui să aibă dreptul la internet rapid, la ei acasă. Această necesitate, „pentru a asigura participarea economică și socială”, trebuie să fie ancorată în modificarea Legii telecomunicațiilor (TKG), după cum au anunțat vineri, la Berlin, Ministerul Federal al Economiei și Ministerul Federal al Transporturilor și Infrastructurii Digitale.







Obiectivul politic al guvernului federal este de a permite accesul la nivel național, la rețelele cu viteze de gigabiți, până în 2025. Cu toate acestea, ​​în lege nu ar trebui să se stipuleze un prag de bandă. Ministerele justifică acest lucru prin rapida dezvoltare tehnică. Prin urmare, Agenția Federală de Rețea ar trebui „să definească cerințele minime, luând în considerare lățimea de bandă minimă, utilizată de majoritatea consumatorilor”.





Cancelaria Federală și Ministerul Federal al Economiei s-au pronunțat în repetate rânduri împotriva excluderii bazate exclusiv pe originea chineză. Aceasta înseamnă că tehnologia 5G de la Huawei va fi folosită, aproape sigur, în Germania.Ca un al doilea pas, potrivit FAZ, conceptul de „încredere politică” este ancorat în legea securității IT a Ministerului Federal de Interne. Numai în cazul în care Cancelaria Federală, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul de Interne și Ministerul Economiei își exprimă reciproc îngrijorări cu privire la un furnizor, în a doua etapă, acestea ar putea refuza aprobarea unui producător, în ciuda unui control de siguranță efectuat de BSI.La începutul acestui an, și ministrul federal de interne, Horst Seehofer (CSU), era vocal împotriva excluderii Huawei din procesul de extindere a rețelei 5G în Germania. „Sunt împotriva eliminării unui produs de pe piață, doar pentru că există posibilitatea ca ceva să se întâmple”, a spus el în ianuarie 2020. „Sunt împotriva restricțiilor comerciale globale.”Prin modificarea legii, ar trebui să fie posibilă extinderea mai rapidă a rețelelor ultrarapide și crearea de stimulente pentru investiții și inovații. În Germania, licitația 5G a avut loc în perioada 19 martie 2019 - 12 iunie 2019, când au fost licitate frecvențele din benzile de 2 GHz și 3,6 GHz. Companiile Drillisch Netz AG, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, Telekom Deutschland GmbH și Vodafone GmbH au fost admise la licitație . Licitația s-a încheiat după 497 de runde, la peste 6 miliarde 549 de milioane euro.