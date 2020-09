Donald Trump o atacă pe văduva lui Steve Jobs / Ce l-a nemulțumit pe președintele american

The Atlantic a publicat un articol săptămâna trecută în care afirma că Trump s-a referit la americanii care au murit în Primul Război Mondial drept „ratați” și la soldații americani ca fiind „fraieri”.Casa Albă a negat cu vehemență știrea care a fost însă confirmată de mai mulți jurnaliști.Trump a atacat duminică revista, luând-o în vizor pe Laurene Powell Jobs după ce a fost dezvăluit că aceasta a donat 500.000 de dolari pentru campania prezidențială a contracandidatului său, democratul Joe Biden.Jobs este fondatorul organizației filantropice și de investiții Emerson Collective care a devenit acționară majoritară la The Atlantic în iulie 2017.„Steve Jobs nu ar fi fericit că soția sa irosește banii pe care el i i-a lăsat pe o revistă eșuată a Stângii Radicale condusă de un șarlatan (Goldberg) care scoate FAKE NEWS și URĂ”, a scris Trump pe Twitter, făcând referire la editorul-șef al The Atlantic, Jeffrey Goldberg care conduce echipa editorială din 2016.Trump și-a îndemnat susținătorii să ia legătura cu văduva lui Steve Jobs.„Sunați-o, scrieți-i, spuneți-i ce părere aveți despre asta”, a scris președintele american pe Twitter.Publicația a fost critică la adresa lui Donald Trump pe întreg parcursul mandatului său după ce în 2016 redacția a semnat un editorial prin care își anunța susținerea pentru contracandidatul lui Trump, fostul Secretar de stat și senator democrat Hillary Clinton.„Farmecul să este al unui păcălici din reclame; face trafic cu teorii ale conspirației și invective rasiale; este un sexist îngrozitor; este haotic, secretos și xenofob; își exprimă admirația pentru lideri autoritari și manifestă tendințe autoritare la rândul său”, scria The Atlantic în 2016.Articolul despre presupusul dispreț al lui Trump față de veteranii americani este cel mai recent atac asupra administrației sale, președintele SUA respingând știrea drept „fake news” pe Twitter.„Revista The Atlantic este pe moarte, ca majoritatea revistelor, așa că inventează o poveste falsă pentru a obține niște notorietate”, a scris Trump, adăugând că „povestea a fost deja demontată dar cu asta ne confruntăm”.Însă mai mulți jurnaliști au confirmat informațiile publicate de The Atlantic, printre aceștia fiind angajați ai Associated Press, The Washington Post și chiar Fox News, un canal de știri în general apropiat de președintele Trump și favorabil Partidului Republican.