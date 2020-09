FOTO Proteste ale activiștilor de mediu în mai multe capitale europene / Peste 600 de persoane reținute în Londra

A free press is vital in holding the government and other powerful institutions to account on issues critical for the future of our country, including the fight against climate change.



It is completely unacceptable to seek to limit the public’s access to news in this way. — Boris Johnson (@BorisJohnson) September 5, 2020

Tusind tak til alle der deltog i Folkets Klimamarch i dag! Vi har sammen bevist, at vi ikke er tilfredse med regeringens klimapolitik. Det folkelige krav for en grøn og retfærdig fremtid er stærkt og kommer IKKE til at forsvinde! #dkpol #dkgreen pic.twitter.com/F0K7aSGxmP — Folkets Klimamarch (@klimamarchen) September 5, 2020

The first day of #Rebalia2020 is over. We marched through Warsaw in four colours, passing the Ministry of Environment and the Parliament, shouting "Grow up!" to them. We wanted them to #TellTheTruth about the climate and demanded a climate emergency declaration for Poland. pic.twitter.com/PDrMGPiKzq — Extinction Rebellion Polska (@XRPolska) September 5, 2020

În Regatul Unit activiștii au blocat de asemenea activitatea a două tipografii, afirmând că ziarele pe care le deservesc refuză să relateze corect despre „urgența climatică”.Extinction Rebellion, grupul care a organizat protestele, a afirmat că a luat în vizor cele două tipografii deținute de magnatul Rupert Murdoch, mai mulți activiști legându-se cu lanțuri de camioane și schele pentru a bloca accesul în fabrici.Premierul britanic Boris Johnson a condamnat acțiunea activiștilor de mediu, afirmând că a limitat accesul publicului la informații.„O presă liberă este vitală pentru democrația noastră. Oamenii au dreptul să citească ziarele pe care le doresc. Oprirea distribuirii acestora și a tipografiilor de a-și face munca este greșit”.The Times, Telegraph, The Daily Mail, The Financial TImes și The Sun au fost printre publicațiile afectate în mod special de acțiune.Poliția metropolitană din Londra a anunțat că a efectuat peste 600 de arestări de la izbucnirea protestelor.Activiștii de mediu au ieșit și pe străzile capitalei daneze Copenhaga, aceștia stând alături unii de alți fără să se atingă pentru a forma un lanț uman cu respectarea măsurilor de distanțare fizică.În Varșovia, protestatarii s-au strâns în fața ministerului mediului pentru a demonstra, mai mulți subliniind pentru presa urgența schimbărilor climatice și cum trebuie acestea combătute, afirmând că ele trebuie impuse cu forța în agenda publică pentru a crește conștientizarea publicului referitoare la subiect.