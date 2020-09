SUA: Fostul avocat al lui Trump, Michael Cohen, face dezvăluiri în noua sa carte. „Lăcomia şi ura faţă de Hillary Clinton l-au împins să-i ceară ajutor lui Putin”

„Ceea ce a părut a fi un complot a fost în realitate o confluenţă a intereselor comune în a-i face rău lui Hillary Clinton în orice mod cu putinţă, până la (şi inclusiv prin) amestecul în alegerile americane - o temă care l-a lăsat pur şi simplu rece pe Trump”, continuă Cohen, a cărui carte, „Disloyal: A Memoir” (Neloial: Memorii) urmează să vadă lumina tiparului marţi, 8 septembrie.





Cohen: Trump nu dă doi bani pe minorităţi

Trump dorea să construiască un turn cu 120 de etaje în Piaţa Roşie din Moscova, din care 30 de etaje urmau să adăpostească un hotel de cinci stele şi un spa purtând numele fiicei preşedintelui, Ivanka Trump, a relatat sâmbătă publicaţia The Washington Post , care a anunţat că a intrat în posesia unui exemplar din cartea lui Cohen.Trump intenţiona să-i ofere gratis lui Putin apartamentul de tip penthouse „pentru a-l peria”, scrie Cohen. „Întreaga poveste cu patriotismul şi trădarea este irelevantă în mintea lui. Trump se folosea de campanie pentru a face bani pentru el: asta a şi făcut”, scrie Cohen.Trump şi Putin erau uniţi prin ura lor faţă de Hillary Clinton, mai scrie Cohen, care spune că Putin era furios pe Clinton pentru că fostul secretar de stat al SUA susţinuse protestele în masă împotriva lui din 2011.Potrivit Reuters, în cartea sa, Cohen susţine că Trump a făcut remarci injurioase la adresa unor lideri de culoare din întreaga lume, inclusiv la adresa fostului preşedinte sud-african Nelson Mandela. Conform extraselor publicate de The Washington Post, după moartea lui Mandela, în 2013, Trump ar fi spus: „Mandela a pus pe butuci o întreagă ţară. E un nemernic. Ducă-se naibii Mandela. N-a fost niciun lider”.Cohen mai susţine în cartea sa că Trump ar fi declarat: „Spuneţi-mi mie o ţară condusă de un negru care să nu fie un nemernic. Sunt cu toţii nişte haznale ordinare”.Fostul avocat al lui Trump mai afirmă că liderul de la Casa Albă nu dă doi bani pe minorităţi şi că ar fi declarat în timpul campaniei electorale din 2016 că nu va reuşi să câştige votul hispanicilor. „La fel ca negrii, (şi hispanicii) sunt prea idioţi ca să voteze cu Trump”, ar fi spus preşedintele american, potrivit lui Cohen.Într-o scrisoare adresată cotidianului The Washington Post, secretara de presă a Casei Albe, Kayleigh McEnany, a atacat credibilitatea lui Cohen. „Michael Cohen este un delincvent căzut în dizgraţie şi un avocat dat afară din barou, care a minţit Congresul. Şi-a pierdut întreaga credibilitate şi nu este deloc surprinzător că suntem martorii celei mai recente încercări de-ale sale de a profita de pe urma minciunilor pe care le spune”, a transmis McEnany.