Trump spune că nu a văzut dovezi în legătură cu otrăvirea lui Navalnîi

Donald Trump a declarat vineri că nu a văzut nicio dovadă a otrăvirii adversarului rus Alexeï Navalny, adăugând totuși că nu are motive să se îndoiască de Berlin, care, la rândul său, a spus că are „dovezi fără echivoc”, potrivit AFP.„Nu am văzut încă nicio dovadă” cu privire la originea acestei otrăviri, a declarat într-o conferință de presă președintele american, în timp ce a promis că Statele Unite vor examina într-un mod foarte serios acest dosar.Această aventură este „tragică”, „teribilă”, a comentat Trump, amintind că s-a înțeles bine cu președintele Vladimir Putin."De departe am fost mai ferm cu Rusia decât oricine", a adăugat el.Germania a afirmat miercuri că Alexeï Navalny a fost otrăvit de un agent neurotoxic „de tip Novichok”.UE, NATO, Washington, Paris și Londra au exercitat deja presiuni asupra Moscovei în această privință.