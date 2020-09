SUA: Șomajul scade sub 10%, peste așteptările specialiștilor

Șomajul în Statele Unite a scăzut în august mult mai mult decât se așteptau specialiștii. Dar aceste cifre bune ascund o mulțime de locuri de muncă precare și spectrul șomajului de lungă durată, scrie AFP.Rata șomajului a scăzut la 8,4% în august de la 10,2% în iulie, coborând sub bariera simbolică de 10% pentru prima dată de la începutul pandemiei."Cifre super! 1,37 milioane de locuri de muncă create în august", a reacționat președintele republican pe Twitter. "Rata șomajului scade la 8,4% (Uau, mult mai bine decât era de așteptat!). Am revenit sub 10% mult mai rapid decât era de așteptat", a spus el.„Este o zi grozavă pentru America”, a adăugat vicepreședintele său Mike Pence la canalul CNBC, asigurând că „întoarcerea Americii este lansată”.Acesta este penultimul raport de angajare înainte de alegerile din noiembrie.Totuși, crearea de locuri de muncă a încetinit față de iunie și iulie și va dura mult timp pentru a recupera cele 20,5 milioane de locuri de muncă pierdute doar în aprilie.Rata șomajului a crescut fără precedent sub efectul măsurilor de izolare, trecând de la 3,5% în februarie la 14,2% în aprilie.