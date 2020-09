Embargoul iranian asupra petrolului: SUA sancționează companii chineze și din EAU

Statele Unite au anunțat joi noi sancțiuni împotriva a unsprezece companii iraniene, chineze și din Emiratele Arabe Unite acuzate că au ajutat Iranul să ocolească embargoul american asupra exporturilor sale de petrol, potrivit AFP.





„Iranul trebuie să înceteze să utilizeze resursele naturale pentru a finanța terorismul și distrugerea din regiune”, a avertizat ministrul american de externe Mike Pompeo într-un tweet.





Departamentul de Stat al SUA a impus măsuri punitive Companiei de rafinare Abadan din Iran, trei companii din China (Zhihang Ship Management CO Ltd., New Far International Logistics LLC, Sino Energy Shipping Ltd) și alteia din în Emirate, Chemtrans Petrochemicals Trading LLC.





Sunt vizați și trei directori din Abadan, New Far și Sino Energy.





La rândul său, Departamentul Trezoreriei SUA a adăugat pe lista sa neagră șase entități, de asemenea, cu sediul în aceste trei țări. Este vorba de compania iraniană Zagros Petrochemical Company, Petrotech FZE și Trio Energy DMCC, cu sediul în Emirate, și companiile chineze Jingho Technology Co. Limited, Dynapex Energy Limited și Dinrin Limited, cu sediul în Hong Kong.





Președintele SUA, Donald Trump, a retras în 2018 Statele Unite din acordul internațional semnat cu trei ani mai devreme cu Iranul pentru a împiedica achiziționarea de arme nucleare, considerând că este insuficient pentru a bloca Iranul.





Președintele a restabilit imediat, apoi a întărit, toate sancțiunile SUA împotriva Republicii Islamice. De atunci, Statele Unite au decis să sancționeze orice țară sau companie străină care nu își respectă măsurile, inclusiv embargoul asupra petrolului iranian.





China este vizată în special de SUA după escaladărea tensiunilor cu Washingtonul.