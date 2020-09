FOTO La aproape o lună de la explozia din Beirut, salvatorii cercetează ruinele după detectarea unor semne vitale sub dărâmături

Echipamentul special cu senzori a fost adus în zona Mar Mikhael după infromații neconfirmate că a fost detectată ”o bătaie de inimă”.

Peste 200 de oameni au murit când 2.750 de tone de nitrat de amoniu depozitate într-un depozit din port au explodat.

Aproximativ 300.000 de oameni au rămas fără case.

Depozitarea necoformă a materialului exploziv în depozit a stârnit furia oamenilor. Guvernul libanez și-a dat demisia la scurt timp pentru a liniști protestele, care au dus la confruntări între manifestanți și polițiști.

Mulțimea s-a adunat în apropierea clădirii prăbușite unde echipa de salvare din Chile caută sub dărâmături.

Știrile locale spus că aceștia ar avea informații cu privire la posibilitatea ca cineva să fie încă în viață sub dărâmături datorită câinilor de salvare și a unui scanner.

O femeia a spus pentru BBC că salvatorii au trecut pe lângă ruine noaptea trecută, iar câinele ar fi indicat că există semne de viață.

This is is the Chilean sniffer dog that detected the presence of at least 1 dead body and 1 possible survivor under the rubble of 1 semi collapsed building in Gemayze #Beirut. This dog is trained to identify possible human survivors not pets according to the team. (\uD83D\uDCF8Akram Nehme) pic.twitter.com/4NMqWNgtsx