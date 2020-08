Viktor Orban: Europa „este în pericol”

Democraţia ungară „este cel puţin la fel de bună ca democraţiile germană sau italiană” şi respectă cerinţele europene, a afirmat prim-ministrul ungar.





Peter Szijjarto: Europa Centrală ar putea avea avea un avantaj competitiv față de restul Europei



Europa înţelege greu că, spre deosebire de Statele Unite şi China, nu este capabilă să „schimbe în mod fundamental regulile jocului”, a adăugat Orban la cea de-a 15-a ediţie anuală a Forumului Strategic de la Bled.Motivul pentru acest lucru este că Europa nu are încă o forţă armată comună sprijinită de hub-uri ştiinţifice şi de inovaţie ce ar putea servi ca „motoare ale progresului tehnologic”, a considerat el.„Situaţia noastră actuală şi consecinţele ce decurg din aceasta trebuie să fie clar definite”, a adăugat Orban.Scena politică a Ungariei este caracterizată printr-o „luptă pentru suveranitatea intelectuală”, a mai spus premierul ungar Viktor Orban, adăugând că guvernul său se luptă să pună în aplicare abordarea sa creştin-democrată şi conservatoare faţă de democraţie în raport cu opiniile liberale.„Luptăm pentru ca instituţiile şi politica europeană (...) să se poată angaja în dezbateri pe idei precum familia, naţiunea, tradiţiile culturale, religia şi migraţia”, a declarat Orban.Regiunea Europei Centrale se află într-o poziţie de a obţine un mare avantaj competitiv în următorii ani, a declarat la rândul său ministrul ungar de externe Peter Szijjarto luni în faţa reporterilor pe marginea Forumului Strategic de la Bled.Pandemia de COVID-19 reprezintă o provocare istorică pentru Uniunea Europeană, a spus Szijjarto, citat de MTI. El a adăugat că următorii ani „ar putea însemna totul pentru Europa Centrală”.Controversatele dar „extrem de sensibilele” politici economice şi de imigraţie duse de ţările din Europa Centrală vor oferi regiunii un avantaj competitiv în ceea ce priveşte securitatea, stabilitatea politică şi creşterea economică, „care ne-ar permite să avem mai mult succes în competiţia economică globală decât în Europa în general”, a considerat el.Forumul din Bled, în nord-vestul Sloveniei, este un eveniment major de politică externă care îi reuneşte pe şefii de stat şi de guvern şi miniştrii de externe din mai multe ţări.Principalele subiecte pe agenda din acest an sunt provocările şi oportunităţile cu care se confruntă Europa, având în vedere pandemia de coronavirus şi Brexitul.