VIDEO Marș de protest al femeilor în Belarus. Forțele de ordine au creat cordoane pentru a le opri / Momentul în care protestatarele rup lanțul de polițiști

Mii de femei au ieșit sâmbătă în capitala Belarusului pentru a-i cere președintelui Alexandr Lukașenko să facă un pas în spate. Femeile au înaintat în marș, pe străzile din Minsk, având flori și baloane, relatează Reuters.

Președintele Alexandr Lukașenko neagă acuzațiile opoziției potrivit cărora a fraudat alegerile din 9 august. El spune că protestatarii sunt finanțați de Vest și acuză NATO că mobilizează forțe la granița Belarusului, acuzație pe care aliații o neagă.

Femeile au participat la ceea ce ele au numit marșul solidarității, cerându-i lui Lukașenko și guvernului său să se retragă.

”Acesta este orașul nostru” și ”ar fi bine să ne protejezi”, au scandat ele.

#Belarus How powerful these women are. They are chanting: “This is our city” while holding banners “Fight like a girl” and “Belarussy Riot". The mood has changed. These are peaceful protesters, but they are becoming more defiant, consolidated, more ready to send stronger messages pic.twitter.com/j2b7zCHtrY