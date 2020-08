VIDEO Reacția Angelei Merkel când este întrebată dacă a fost fermecată de Donald Trump

Angela Merkel, cancelarul german, a reacționat cu un zâmbet - și niciun comentariu - când un repoter a întrebat-o dacă este adevărat că președintele american Donald Trump a fermecat-o, relatează Politico.eu.

Totul a pornit de la faptul că Richard Grenell, fostul director american al Serviciilor Naționale de Informații și ambasador în Germania, a susținut săptămâna aceasta că l-a primit pe Trump cum a ”fermecat-o” pe Merkel, în ciuda relației reci dintre cei doi lideri.

Întrebată în timpul anualei conferințe de presă de vară de vineri dacă ar putea să confirme relatarea lui Grenell, Merkel a spus ”Oh, înțeleg”, a privit în jos și apoi a zâmbit, atrăgândul râsetele jurnaliștilor aflați în sala de conferință.

This is one of my new favourite Merkel moments. A journalist asks her about Richard Grenell's claim that Trump "charmed" Merkel. You don't need to speak German to enjoy her reaction:pic.twitter.com/RSjHSNXXtX